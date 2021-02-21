الموافقة على فتح مكتب لقناة «France 24» في مصر

وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على الطلب المقدم من قناة «France 24» لفتح مكتب تمثيل لها في مصر باسم شركة «القاهرة الإخبارية CNC».كما قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الموافقة على الطلب المقدم من شركة «الأولى» للإعلام لتعديل هيكل المساهمين بالشركة ليتماشى مع القانون، وكذلك الموافقة على تغيير اسم الشركة إلى شركة «الشمس» وتغير اسم قناة «مايسترو» المملوكة للشركة إلى «قناة الشمس».كما وافق المجلس على الطلب المقدم بشأن تعديل تشكيل مجلس إدارة شركة «لايت»، المالكة لقناة «L.T.c » واعتماد رئيس مجلس إدارتها هاني مجدي خليل حجاج وشهرته هاني العتال.