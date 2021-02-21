هاني عز الدين يشارك يوسف الشريف في «كوفيد 25»

انضم الفنان هاني عز الدين إلى قائمة المشاركين في المسلسل الجديد للفنان يوسف الشريف الذي يحمل اسم "كوفيد 25".وقال هاني، لـ"الدستور" إنه يستعد حاليًا لتصوير دوره في مسلسل "كوفيد 25" حيث من المقرر أن يبدأ تصوير دوره في العمل خلال الأيام القليلة المقبلة.أضاف أنه انتهى مؤخرًا من تصوير دوره في مسلسل "الاختيار 2" الذي يخوض بطولته النجمين كريم عبد العزيز، وأحمد مكي حيث يجسد شخصية النقيب الشهيد محمد عبد الفتاح أحد رجال أفراد الشرطة، حيث يتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالي والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن.تدور أحداث "كوفيد 25" فى إطار من التشويق والإثارة حول الأحداث التصاعدية لعام 2025، وتجدد فيروس كورونا ومقاوة البشر له، ويشارك في بطولة المسلسل كل من يوسف الشريف، أيتن عامر، أحمد صلاح حسنى، إسلام جمال، أمير صلاح الدين، عبد الرحيم حسن، ديانا هشام، والعمل من إنتاج شركة سينرجى، وإخراج أحمد نادر جلال، وتأليف إنجى علاء.