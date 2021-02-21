في ظاهرة جديدة.. 5 آلاف طالب في حضور أكبر مؤتمر علمي أونلاين لطلاب الصيدلة

عقد الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة مؤتمره السنوي الثالث عشر "خطوة على الطريق" بنجاح كبير، والتي تعد من أهم الخطوات لطلاب الصيدلة في المضي قدمًا ومعرفة أهمية مجال الصيدلة عامة وما يحتويه من الداخل حتى يتماشى مع سوق العمل الخارجي.وقال مسؤول التغطية الصحفية والإعلامية بالاتحاد لـ"الدستور" إن هدفهم من الاتحاد والمؤتمرات المقامة سنويا هو تحديد هدف الطلاب مبكرا بمجالهم العملي بعد التخرج، وكذلك مساعدتهم أثناء الدراسة.وأكد أن المؤتمر يقام سنويا بشكل طبيعي ولكن مع وجود الظروف التي تمر بها البلاد حاليا والتزاما بقرارات الحكومة المصرية كان المؤتمر استثنائيا ولأول مرة في الشرق الأوسط يتم عقد مؤتمر بهذا الحجم "أونلاين" وينال حضور أكثر من 5 آلاف طالب صيدلي وحديثي التخرج وإجمالي متابعة المؤتمر مباشر أكثر من مليون ومائتان وخمسون ألف دقيقة على مدار أيام المؤتمر كافة، والذي بدأ افتتاحه يوم 1 فبراير وحتى 9 فبراير.وتناول المؤتمر مجالين من أهم وأكثر مجالات الصيدلة شيوعا في الوقت الحالي وهم: community pharmacy "الصيدلة المجتمعية" medical rep " مندوب المبيعات"، وقد تم شرح 17 محاضرة في المجالين لتغطية وفهم ما يحتويه المجال كاملا من خلال 19 دكتور ومحاضر صيدلي وغير صيدلي من أقوى المحاضرين في مصر.وأضاف أنه تم الاختتام بشكر الحاضرين وتوزيع شهادات حضور المؤتمر أونلاين مع توافرها أوفلاين لحين عودة الدراسة والتي تعد إضافة قوية للسيرة الذاتية لطالب صيدلة بعد التخرج.