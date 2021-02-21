رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الاحتفال بعددد من السيامات والترقيات في إيبارشية طيبة للكاثوليك

الأحد 21/فبراير/2021 - 02:42 م
جريدة الدستور
جرجس صفوت
طباعة
احتفلت إيبارشية طيبة، برئاسة نيافة الأنبا عمانوئيل، والآباء القمامصة، والكهنة، والرهبان، والراهبات وكافة أبنائها، بالأب القمص يوسف إقلاديوس، والأب القمص اثناسيوس حنين، والأب يوحنا معطي، والشماس الأناغنسطسي أشرف فاروق.

و شارك في صلاة الذبيحة الإلهية والاحتفالية والسيامات، لمختلف الدرجات الكهنوتية نيافة الأنبا كيرلس وليم، مطران إيبارشية أسيوط، ونيافة الأنبا مكاريوس توفيق، المطران الشرفي لإيبارشية الإسماعيلية، ونيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج.

و قال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن أرجاء الكنيسة وفنائها امتلئت بأعداد غفيرة من المؤمنين من مختلف رعايا الإيبارشية ومن خارجها، ومن بينهم أقارب وأحباء المحتفى بيهم في هذه المناسبة الكبيرة والسعيدة، وبدأت الاحتفالية بموكب كبير في مقدمته كانت شارة الصليب المقدس، ويليها الشمامسة والآباء الكهنة والرهبان ثم الآباء الأساقفة الأجلاء.

و بدأت الاحتفالية بالقداس الإلهي وفي أثنائه تمت السيامات المختلفة، واستهلت السيامات بمنح الشماس أشرف فاروق الدرجة الأناغنسطية، وهي أولي الدرجات الشماسية للوصول للسيامة الكهنوتية، وبعدها بدأت مراسم السيامة الكهنوتية للشماس الإنجيلي هاني معطي باسم الأب يوحنا معطي.

وبعدها احتفلت إيبارشتي طيبة وأسيوط ونيافة الأنبا عمانوئيل، ونيافة الأنبا كيرلس، ورعيتي الشهيد العظيم مارجرجس ورئيس الملائكة ميخائيل، بحصول كل من الأب الفاضل يوسف إقلاديوس، والأب الفاضل أثناسيوس حنين علي الدرجة القمصي، وقام الأب الفاضل ماركو ناجي، وكيل المطرانية، بتخطير الشماس أشرف فاروق والأب يوحنا معطي، وكما قام الأب الفاضل كميل وليم بتخطير كل من القمص أثناسيوس حنين والقمص يوسف إقلاديوس.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه كان من اكثر الأمور لفتا للأنظار التنظيم الرائع والدقيق للاحتفالية والذي شارك فيه الكثيرون، وعلى رأسهم رعاة كنيستي رئيس الملائكة ميخائيل والشهيد مارجرجس وأبنائهما من الخدام والأخوات الراهبات.

موضوعات متعلقة

تصنيف جلوبال العالمى: مصر أقوى الجيوش العربية

إحالة 4 مسؤولين بكرداسة للمحاكمة التأديبية في «حريق برج فيصل»

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 21-2-2021

لتشجيع المواطنين.. الشهر العقاري يخفض رسوم توثيق المنشآت

الصور

image description

أسيوط: «الاتصالات» تطلق «مجتمع رقمي آمن» للتدريب على استخدام الإنترنت

image description

جامعة أسيوط: تعيين وكيل جديد للحقوق والتجديد لرئيس قسم القانون التجاري

image description

سكرتير محافظة أسيوط يتابع استمرار تنفيذ خطة الرصف بمركز القوصية

image description

في 6 أشهر.. جامعة أسيوط تمنح 392 درجة ماجستير و188 درجة دكتوراه

image description

معرض مدينة اثاث دمياط يبدأ التصدير إلي نيجيريا

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تُحذر: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الإثنين

نصائح مهمة من «الهجرة» للمصريين راغبي التوجه إلى الكويت

إحالة 4 مسؤولين بكرداسة للمحاكمة التأديبية في «حريق برج فيصل»

نموذج استرشادي للصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2021

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

سقوط حطام من طائرة ركاب فوق منطقة سكنية في دنفر الأمريكية

«حلبات التزلج» تزداد شعبية بكندا خلال جائحة كورونا

اليابان تحذر من تناول أي عقاقير غير مصرح بها

علاقة الخبرات القتالية بزيادة محاولات الانتحار في الجيش الأمريكي

أيام زمان

كواليس الخلاف على مكان خروج جنازة جمال عبدالناصر

«كنت أسمعه وأبكى» ذكريات حلمى بكر مع موسيقار الأجيال

«لن أستطيع الحصول عليها».. اعترافات يوسف إدريس عن جائزة نوبل

«لا أتعاطف مع فتيات الليل».. اعترافات نجلاء فتحى

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
أزمة اتحاد كتّاب مصر
مدحت بشاى
الكرامة وحقوق مواطن 30 يونيو
ماجد حبته
زيارات «الدبيبة» السرية!
مؤمن المحمدي
مواسم المزاج
المزيد

الثقافة

ختام فعاليات المسرح المتنقل بثقافة بنى سويف

«الآثار القانونية لفيروس كورونا» أحدث إصدارات هيئة الكتاب

ثقافة الأقصر تناقش التخاطب والتواصل مع الطفل ذو الاحتياجات الخاصة

تعرف على «كاي هيكينن» الفائزة بجائزة سيف غباش للترجمة