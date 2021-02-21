الاحتفال بعددد من السيامات والترقيات في إيبارشية طيبة للكاثوليك

احتفلت إيبارشية طيبة، برئاسة نيافة الأنبا عمانوئيل، والآباء القمامصة، والكهنة، والرهبان، والراهبات وكافة أبنائها، بالأب القمص يوسف إقلاديوس، والأب القمص اثناسيوس حنين، والأب يوحنا معطي، والشماس الأناغنسطسي أشرف فاروق.و شارك في صلاة الذبيحة الإلهية والاحتفالية والسيامات، لمختلف الدرجات الكهنوتية نيافة الأنبا كيرلس وليم، مطران إيبارشية أسيوط، ونيافة الأنبا مكاريوس توفيق، المطران الشرفي لإيبارشية الإسماعيلية، ونيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج.و قال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن أرجاء الكنيسة وفنائها امتلئت بأعداد غفيرة من المؤمنين من مختلف رعايا الإيبارشية ومن خارجها، ومن بينهم أقارب وأحباء المحتفى بيهم في هذه المناسبة الكبيرة والسعيدة، وبدأت الاحتفالية بموكب كبير في مقدمته كانت شارة الصليب المقدس، ويليها الشمامسة والآباء الكهنة والرهبان ثم الآباء الأساقفة الأجلاء.و بدأت الاحتفالية بالقداس الإلهي وفي أثنائه تمت السيامات المختلفة، واستهلت السيامات بمنح الشماس أشرف فاروق الدرجة الأناغنسطية، وهي أولي الدرجات الشماسية للوصول للسيامة الكهنوتية، وبعدها بدأت مراسم السيامة الكهنوتية للشماس الإنجيلي هاني معطي باسم الأب يوحنا معطي.وبعدها احتفلت إيبارشتي طيبة وأسيوط ونيافة الأنبا عمانوئيل، ونيافة الأنبا كيرلس، ورعيتي الشهيد العظيم مارجرجس ورئيس الملائكة ميخائيل، بحصول كل من الأب الفاضل يوسف إقلاديوس، والأب الفاضل أثناسيوس حنين علي الدرجة القمصي، وقام الأب الفاضل ماركو ناجي، وكيل المطرانية، بتخطير الشماس أشرف فاروق والأب يوحنا معطي، وكما قام الأب الفاضل كميل وليم بتخطير كل من القمص أثناسيوس حنين والقمص يوسف إقلاديوس.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه كان من اكثر الأمور لفتا للأنظار التنظيم الرائع والدقيق للاحتفالية والذي شارك فيه الكثيرون، وعلى رأسهم رعاة كنيستي رئيس الملائكة ميخائيل والشهيد مارجرجس وأبنائهما من الخدام والأخوات الراهبات.