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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

حقيقة الاختلاف في حكم الاحتفال بشم النسيم وأعياد الربيع

الأحد 21/فبراير/2021 - 02:56 م
شم النسيم
شم النسيم
نعمات مدحت
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تشتعل الخلافات كل عام بين أنصار الدعوة السلفية وبين علماء الأزهر والإفتاء، حول حكم الاحتفال بعيد شم النسيم، حيث تحرمه الدعوة الدعوة السلفية وتعتبره تشبها بالنصاري.

معارك سنوية على مواقع التواصل الاجتماعي تشعلها الدعوة السلفية عند قدوم موعد الاحتفال بعيد شم النسيم، وأنه بدعة وضلال ومشاركة لأهل الباطل على حد زعمهم، وليست المعركة الأولى من نوعها حيث تحرم الدعوة كل ما له علاقة بالأخوة الأقباط ومشاركة المسلمين لهم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

من جانبهم، خرج عدد من علماء الإفتاء والأزهر، بالتأكيد على أن الاحتفال بشم النسيم جائز شرعًا، وليس فيه ما يخالف الشرع والعادات التي يتبعها المجتمع.

جائزة أم محرمة.. حقيقة الاختلاف في حكم الاحتفال بشم النسيم (أعياد الربيع)

وخلال الفترة الماضية، خرج علماء الدين السلفية بعدد من مقاطع الفيديو المصورة على القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي منهم: الشيخ مصطفى العدوي، حيث أفتى بأن عيد شم النسيم والاحتفال به بدعة وضلالة وأنه محرم الاحتفال به شرعًا لأنه تشبه بالنصاري، وأكد عدد كبير منهم على هذا الحكم.

بينما خرج عدد من علماء الأزهر والإفتاء، أوضحوا الحكم الشرعي للاحتفال بعيد شم النسيم، حيث أكد الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، أن الاحتفال بعيد شم النسيم بمختلف تسمياته، من العادات المصرية التي لا يوجد فيها من الطقوس ما يخالف الشريعة الإسلامية.

واستكمل "المفتي": " ومن المعروف شرعًا، أن العادات والأعراف والتقاليد التي لا تخالف الشرع فهي جائزة شرعًا، إذن الاحتفال بعيد الربيع جائز شرعا ولا حرمة فيه، بخلاف الأقوال التي تخرج علينا من حين لآخر.

فتوى دار الإفتاء تؤكد جواز الاحتفال بشم النسيم

وفي فتوى لها عام 2017، نشرتها دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي، حيث جاء رقم المسلسل  الخاص بها: 3999، ترد على حكم الاحتفال بعيد شم النسيم.

أكدت دار الإفتاء في ردها على السؤال الذي ورد إليها قائلة: " إن شم النسيم عادة مصرية ومناسبة اجتماعية ليس فيها شيء من الطقوس المخالفة للشرع، ولا ترتبط بأي معتقدٍ ينافي الثوابت الإسلامية، وإنما يحتفل المصريون جميعًا في هذا الموسم بإهلال فصل الربيع؛ بالترويح عن النفوس، وصلة الأرحام.

موعد إجازة شم النسيم 2021 في مصر | اعرف اجازتك

وأوضحت الإفتاء، أن الأصل في موسم "شم النسيم" أنه احتفال بدخول الربيع، والاحتفال بالربيع شأن إنساني اجتماعي لا علاقة له بالأديان؛ وأما ما يقال من أن مناسبة "شم النسيم" لها أصولٌ مخالفةٌ للإسلام، فهذا كلامٌ غير صحيح ولا واقع له؛ إذ لا علاقة لهذه المناسبة بأي مبادئ أو عقائد دينية.

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