رئيس «كهرباء مصر الوسطى» يكشف آخر تطورات مناقصة «المليون عداد»

كشف المهندس رأفت شمعة، رئيس شركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء، عن آخر تطورات المناقصة الخاصة بتوريد مليون عداد مسبوق الدفع، وذلك كشراء مجمع لشركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية.وأضاف «شمعة»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن اللجنة المسئولة عن المناقصة، تقوم بعمل الفحص الفني منذ يوم الخميس الماضي للشركات الـ6 المتقدمة للمناقصة، لافتًا إلى أنه تم طلب بعض الشهادات من تلك الشركات، وأنه سيتم البت في العرض الفني والمالي خلال 15 يومًا.وأشار رئيس شركة مصر الواسطي لتوزيع الكهرباء، إلى أن الشركات الـ6 المتقدمة هى «السويدي الكتروميتر، والهيئة العربية للتصنيع، والمعصرة التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، وأسكرا أمكو، جلوبال إلكترونيكس، المصرية الذكية للعدادات».وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أعلنت في وقت سابق، عن وجود طلبات للتحويل من الممارسة إلى تركيب أكثر من مليون عداد مسبوق الدفع عبر المنصة الإلكترونية الموحدة