تراجع أسعار الخضار والفاكهة في العبور وأكتوبر

أكد حاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، أن هناك تراجعا في أسعار جملة الخضار والفاكهة في العبور وأكتوبر، نتيجة زيادة المعروض والإنتاج في جميع العروات الشتوية الحالية.وقال في تصريحات للدستور، إن هناك تراجع في أسعار الطماطم إلى جنيه ونصف، ويطرح صندوق الطماطم زنة الـ20 كيلو بسعر يتراوح ما بين 30 -40 جنيها، وتطرح البطاطس بسعر جنيه ونصف جملة، والخيار بسعر 2 جنيه، والكوسة بـ3 جنيهات، والسبانخ بسعر جنيه ونصف، والبرتقال بـ4 جنيهات أو 5 جنيهات، والكنتالوب بـ4 جنيهات، والجوافة بـ5 أو 7 جنيهات، والموز بـ 7 جنيهات.وأضاف أن أسعار التجزئة تزيد عن أسعار الجملة ما بين جنيه إلى جنيه ونصف على كيلو الخضار أو فاكهة في الأسواق المحلية.وأوضح أن فروع المجمعات الاستهلاكية تستلم في الفرع الواحد ما بين 500 كيلو إلى 600 كيلو من الخضار والفاكهة وتحتاج إلى زيادتها لعمل توازن في الأسعار أمام القطاع الخاص والعمل على خفض الأسعار الذي يصب لصالح المستهلك في حال ارتفاع أي سلعة بدون مبرر.