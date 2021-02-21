رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

تحرك برلماني بشأن مسابقة الـ36 ألف معلم

الأحد 21/فبراير/2021 - 12:52 م
البرلمان
البرلمان
أشرف لاشين
طباعة
تقدمت النائبة سحر العشري، عضو مجلس النواب عند حزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة إلى وزيرا التربية والتعليم والمالية، بشأن عدم تجديد التعاقد لـ36 ألف معلم تم التعاقد معهم بعقود مؤقتة انتهت بعد 3 أشهر، حيث أن الوزارة في تعاقدها معهم نصت على أن لهم حق الأولوية إذا اجتازوا فترة التعاقد على الوجه الأكمل سواء أخلاقيا أو بالمادة العلمية التي قدموها للطلاب، ثم تم فتح المسابقة مرة أخرى لتعين 120 ألف معلم دون النظر إليهم، ولم يتم تحديد مصيرهم حتى الآن.

وأضافت العشري، أنه تم إجبار المعلمين على دفع رسوم مقابل مراجعة الأوراق والاختبارات واشتراك النقابة وشهادة المعلم المصري التي لا تصلح لأي جهة إلا لوزارة التربية والتعليم، كما أعلنت الوزارة عن توفير 1.6 مليار جنيه مصري من الموارد والأصول الخاصة بالوزارة وخارج الموازنة العامة للدولة، وهي ما يحتاجونه للتعاقد مع 120 ألف معلم لمدة عام، وهوما لم يحدث حتى الآن ولم يعرف بعد مصير هذه الأموال.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

لتشجيع المواطنين.. الشهر العقاري يخفض رسوم توثيق المنشآت

وزير التعليم: «مناهج 4 ابتدائي هتكون مفاجأة للمصريين»

«الصحة»: فتح التسجيل لتلقي لقاح كورونا للمواطنين الأسبوع المقبل

تصنيف جلوبال العالمى: مصر أقوى الجيوش العربية

الصور

image description

تكريم أسر وشهداء مصابي العمليات الحربية بدمياط

image description

محافظ دمياط تستقبل مدير جمعية المحاربين القدماء

image description

أسيوط: «الاتصالات» تطلق «مجتمع رقمي آمن» للتدريب على استخدام الإنترنت

image description

جامعة أسيوط: تعيين وكيل جديد للحقوق والتجديد لرئيس قسم القانون التجاري

image description

سكرتير محافظة أسيوط يتابع استمرار تنفيذ خطة الرصف بمركز القوصية

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تُحذر: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الإثنين

إحالة 4 مسؤولين بكرداسة للمحاكمة التأديبية في «حريق برج فيصل»

نموذج استرشادي للصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2021

لتشجيع المواطنين.. الشهر العقاري يخفض رسوم توثيق المنشآت

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

اليابان تحذر من تناول أي عقاقير غير مصرح بها

علاقة الخبرات القتالية بزيادة محاولات الانتحار في الجيش الأمريكي

موعد إجازة شم النسيم 2021 في مصر | اعرف اجازتك

الإثنين.. فتح المدارس في ألمانيا بشكل جزئي

أيام زمان

كواليس الخلاف على مكان خروج جنازة جمال عبدالناصر

«كنت أسمعه وأبكى» ذكريات حلمى بكر مع موسيقار الأجيال

«لن أستطيع الحصول عليها».. اعترافات يوسف إدريس عن جائزة نوبل

«لا أتعاطف مع فتيات الليل».. اعترافات نجلاء فتحى

مقالات الرأي
مدحت بشاى
الكرامة وحقوق مواطن 30 يونيو
ماجد حبته
زيارات «الدبيبة» السرية!
مؤمن المحمدي
مواسم المزاج
بسنت حسن
السم والعسل في فيلم 200 متر
المزيد

الثقافة

«الآثار القانونية لفيروس كورونا» أحدث إصدارات هيئة الكتاب

ثقافة الأقصر تناقش التخاطب والتواصل مع الطفل ذو الاحتياجات الخاصة

تعرف على «كاي هيكينن» الفائزة بجائزة سيف غباش للترجمة

تحكيم مسابقة «أصنع كتابك الإلكتروني» بالقومي لثقافة الطفل