تحرك برلماني بشأن مسابقة الـ36 ألف معلم

تقدمت النائبة سحر العشري، عضو مجلس النواب عند حزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة إلى وزيرا التربية والتعليم والمالية، بشأن عدم تجديد التعاقد لـ36 ألف معلم تم التعاقد معهم بعقود مؤقتة انتهت بعد 3 أشهر، حيث أن الوزارة في تعاقدها معهم نصت على أن لهم حق الأولوية إذا اجتازوا فترة التعاقد على الوجه الأكمل سواء أخلاقيا أو بالمادة العلمية التي قدموها للطلاب، ثم تم فتح المسابقة مرة أخرى لتعين 120 ألف معلم دون النظر إليهم، ولم يتم تحديد مصيرهم حتى الآن.وأضافت العشري، أنه تم إجبار المعلمين على دفع رسوم مقابل مراجعة الأوراق والاختبارات واشتراك النقابة وشهادة المعلم المصري التي لا تصلح لأي جهة إلا لوزارة التربية والتعليم، كما أعلنت الوزارة عن توفير 1.6 مليار جنيه مصري من الموارد والأصول الخاصة بالوزارة وخارج الموازنة العامة للدولة، وهي ما يحتاجونه للتعاقد مع 120 ألف معلم لمدة عام، وهوما لم يحدث حتى الآن ولم يعرف بعد مصير هذه الأموال.