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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«تصديري الصناعات الغذائية»: 6 بعثات تجارية لتسويق المنتجات المصرية

الأحد 21/فبراير/2021 - 11:41 ص
المجلس للتصديرى للصناعات
المجلس للتصديرى للصناعات الغذائية
دعاء أبو العزم
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قال المجلس للتصديرى للصناعات الغذائية، إنه من المقرر إقامة 6 بعثات تجارية خلال عام 2021 الجاري إلى أهم الدول المستهدفة أمام المنتجات الغذائية المصرية، والتى بدأت من يناير الماضى أولى البعثات إلى السودان ويليها تنزانيا إبريل 2021، ودولة مدغشقر فى يونيو من العام الجارى، وأثيوبيا فى يوليو، وغانا فى أغسطس 2021، رواندا وبروندى فى شهر سبتمبر، وذلك بهدف زيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق تصديرية جديدة وكميات أكبر من المستهدف سنويا.

وأضاف المجلس، أنه سيتم المشاركة فى معرض "سمر فانسى فود" فى نيويورك خلال الفترة 27 إلى 29 سبتمبر المقبل، ومعرض أنوجا فى ألمانيا من 9 إلى 13 أكتوبر، ولفت إلى أن أهم 10 دول مستوردة من مصر خلال 2020 بأكبر حصة تصديرية جاءت كالتالى، السعودية بقيمة 408 مليون دولار، أمريكا 181 مليون دولار، والأردن 169 مليون دولار، اليمن 166 مليون دولار.

وجائت الإمارات 134 مليون دولار، العراق 125 مليون دولار، فلسطين 101 مليون دولار، ليبيا 163 مليون دولار، الجزائر 153 مليون دولار،المغرب 93 مليون دولار.

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