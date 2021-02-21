إحالة عاطل اغتصب ابنة زوجته للجنايات

أمرت نيابة الشروق وبدر، اليوم، بإحالة المتهم بالتعدي على نجله زوجته بمدينة بدر لمحكمة الجنايات،وذكر قرار الإحالة ان المتهم "م. م" عاطل، قام بالتعدي على نجله زوجته جنسيا، البالغة من العمر 14 سنة، أثناء غياب والدتها فى محل عملها.وقالت والده الطفلة، أنها تعمل خادمة فى إحدى الفيلات السكنية بمدينة الشروق، وتترك نجلتها بالمنزل لتجهز أغراض المنزل، وقبل الواقعة بأ سبوعين ترك المتهم عمله فى إحدى الورش الخاصة بالأحذية بعد اتهامه بالسرقة وظل بالمنزل ورفض الذهاب للبحث عن عمل آخر.وتابعت الأم، يوم الواقعة تفاجئت باتصال هاتفي من نجلتى تطلب من الحضور سريعا وهي تبكي، وفور حضورى وجدتها منهارة من البكاء وملابسها مقطعة وآثار تعدى بالضرب على وجهها وجسدها، وبمعاينتها تفاجئت بتعدى المتهم عليها جنسيا وأكدت لى ذلك.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة بدر، من سيدة تتهم زوجها بالتعدي على نجلتها وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة، تم تحديد المتهم وضبطه وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.