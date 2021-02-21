رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحالة عاطل اغتصب ابنة زوجته للجنايات

الأحد 21/فبراير/2021 - 11:29 ص
اغتصاب
اغتصاب
داليا عبد الباسط
طباعة
أمرت نيابة الشروق وبدر، اليوم، بإحالة المتهم بالتعدي على نجله زوجته بمدينة بدر لمحكمة الجنايات،
وذكر قرار الإحالة ان المتهم "م. م" عاطل، قام بالتعدي على نجله زوجته جنسيا، البالغة من العمر 14 سنة، أثناء غياب والدتها فى محل عملها.

وقالت والده الطفلة، أنها تعمل خادمة فى إحدى الفيلات السكنية بمدينة الشروق، وتترك نجلتها بالمنزل لتجهز أغراض المنزل، وقبل الواقعة بأ سبوعين ترك المتهم عمله فى إحدى الورش الخاصة بالأحذية بعد اتهامه بالسرقة وظل بالمنزل ورفض الذهاب للبحث عن عمل آخر.

وتابعت الأم، يوم الواقعة تفاجئت باتصال هاتفي من نجلتى تطلب من الحضور سريعا وهي تبكي، وفور حضورى وجدتها منهارة من البكاء وملابسها مقطعة وآثار تعدى بالضرب على وجهها وجسدها، وبمعاينتها تفاجئت بتعدى المتهم عليها جنسيا وأكدت لى ذلك.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة بدر، من سيدة تتهم زوجها بالتعدي على نجلتها وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة، تم تحديد المتهم وضبطه وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«الصحة»: فتح التسجيل لتلقي لقاح كورونا للمواطنين الأسبوع المقبل

تصنيف جلوبال العالمى: مصر أقوى الجيوش العربية

5 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مبنى التوحيد والنور بالتجمع الخامس

وزير التعليم: «مناهج 4 ابتدائي هتكون مفاجأة للمصريين»

الصور

image description

أسيوط: «الاتصالات» تطلق «مجتمع رقمي آمن» للتدريب على استخدام الإنترنت

image description

جامعة أسيوط: تعيين وكيل جديد للحقوق والتجديد لرئيس قسم القانون التجاري

image description

سكرتير محافظة أسيوط يتابع استمرار تنفيذ خطة الرصف بمركز القوصية

image description

في 6 أشهر.. جامعة أسيوط تمنح 392 درجة ماجستير و188 درجة دكتوراه

image description

معرض مدينة اثاث دمياط يبدأ التصدير إلي نيجيريا

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تُحذر: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الإثنين

«الصحة»: فتح التسجيل لتلقي لقاح كورونا للمواطنين الأسبوع المقبل

نموذج استرشادي للصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2021

تصنيف جلوبال العالمى: مصر أقوى الجيوش العربية

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

موعد إجازة شم النسيم 2021 في مصر | اعرف اجازتك

الإثنين.. فتح المدارس في ألمانيا بشكل جزئي

خبير فرنسي يدعو للحد من حركة تنقل المواطنين منعا لانتشار العدوى

الظروف المناخية تجبر السلطات الأمريكية على إغلاق أكثر من 12 قاعدة تابعة

أيام زمان

كواليس الخلاف على مكان خروج جنازة جمال عبدالناصر

«كنت أسمعه وأبكى» ذكريات حلمى بكر مع موسيقار الأجيال

«لن أستطيع الحصول عليها».. اعترافات يوسف إدريس عن جائزة نوبل

«لا أتعاطف مع فتيات الليل».. اعترافات نجلاء فتحى

مقالات الرأي
مدحت بشاى
الكرامة وحقوق مواطن 30 يونيو
ماجد حبته
زيارات «الدبيبة» السرية!
مؤمن المحمدي
مواسم المزاج
بسنت حسن
السم والعسل في فيلم 200 متر
المزيد

الثقافة

تعرف على «كاي هيكينن» الفائزة بجائزة سيف غباش للترجمة

تحكيم مسابقة «أصنع كتابك الإلكتروني» بالقومي لثقافة الطفل

«متجذر في الجسد» كتاب جديد يرصد المفردات المشتقة عن جسم الإنسان

عواض: قوافل لقصور الثقافة في قرى «حياة كريمة» بعد تطويرها