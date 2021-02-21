حبس سائق «توكتوك» قتل طالبا لخلاف على 150 جنيه

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الأحد، بحبس سائق "توكتوك" لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد توجيه له تهمة قتل طالب طعنا وإلقاء جثته في زراعات الصف بسبب مبلغ مالي 150 جنيها في الصف بمحافظة الجيزة.و كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة، أن بلاغا ورد لضباط مباحث قسم شرطة الصف من غرفة عمليات النجدة بالعثور على جثة شاب ملقاة في الزراعات، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث وتبين وجود جثة شاب يدعى "م. م"، طالب، وبه عدة طعنات في أماكن متفرقة من جسده.وأضافت التحقيقات أنه بعد عمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة سائق توك توك يدعي "ر" كان يعمل لدى والد المجني عليه، بسبب مطالبته بسداد مبلغ 150 جنيها اقترضه من المجني عليه، فقام باستدراجه وقتله وألقى جثته في الزراعات، والتي تم العثور عليها بعد 3 أيام من ارتكاب الحادث، كما تبين أن المتهم تم القبض عليه بعد ارتكابه واقعة القتل بتهمة حيازة مخدرات.