وزير ياباني يحذر من تباطؤ تطعيم كبار السن ضد كورونا

أعلن تارو كونو، الوزير المسؤول عن عملية التطعيم ضد "كورونا" في اليابان، اليوم الأحد، أنه من المقرر بدء حملة تطعيمات كبار السن في اليابان ضد الفيروس التاجي أبريل المقبل كما هو مخطط لها، ولكن بوتيرة أبطأ.ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن كونو وزير الإصلاح الإداري والتنظيمي، قوله "إن توريد اللقاح سيكون محدودا للغاية حتى أبريل، وسنبدأ عملية تحصين المسنين شيئًا فشيئًا، ثم نوسعها ببطء".وبدأت اليابان يوم الأربعاء الماضي بتطعيم مجموعة أولية من العاملين الصحيين في المرحلة الأولى من إطلاق حملات التطعيم.وبالنسبة للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر، من المقرر أن تبدأ عملية التطعيمات في أبريل وفقًا للجدول الزمني الذي حددته وزارة الصحة اليابانية.وأوضح أنه سيكون من الصعب تحقيق هدف الحكومة المتمثل في استكمال تطعيم المسنين في شهرين وثلاثة أسابيع في المدن الكبرى، مضيفا أنه مع عدم وضوح جداول إمدادات اللقاحات يتعين علينا اتخاذ قرارات في هذا الشأن هذا الأسبوع.ووصلت الشحنة الثانية لليابان التي تصل إلى حوالي 450 ألف جرعة من لقاح "فايزر" إلى مطار ناريتا بالقرب من العاصمة طوكيو صباح اليوم الأحد بعد أن منحها الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر بموجب ضوابط تصدير اللقاح الجديد.ويعد لقاح فايزر هو أول لقاح معتمد من اليابان للاستخدام ضد (كوفيد-19).. وذكرت وزارة الصحة اليابانية أن 5039 شخصا تلقوا التطعيم في 68 منشأة طبية حتى أمس الأول.وأفادت الحكومة أمس بأنها تلقت تقارير عن إصابة حالة بحساسية كأعراض جانبية محتملة للقاح الذي طورته شركة فايزر الأمريكية مع بيونتيك الألمانية، ولكن لم ترد تقارير عن الإصابة بالحساسية المفرطة أو حدوث وفيات بعد تناول اللقاحات المضادة لـ "كورونا".