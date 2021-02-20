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السبت 20 فبراير 2021 الموافق 08 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرلمان الليبي يؤكد أهمية منحه الثقة للحكومة الجديدة

السبت 20/فبراير/2021 - 10:31 م
البرلمان الليبي
البرلمان الليبي
محمد عمر
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أكد رئيس لجنة الخارجية بالبرلمان الليبي يوسف العقوري، اليوم السبت، أهمية منح الثقة لحكومة الوحدة من قبل مجلس النواب الممثل الشرعي للشعب الليبي والمنتخب ديمقراطيا.

وشدد العقوري على أن هذا الأمر من شأنه إعطاء الحكومة السند الشرعي لتتمكن من القيام بعملها دون التشكيك في شرعيتها، امتثالا للأعراف الديمقراطية في العالم والقاضية بمنح الثقة للسلطة التنفيذية من قبل السلطة التشريعية وذلك وفق بيان للمجلس.

وأوضح العقوري ضرورة استجابة مجلس النواب لتطلعات الشعب الليبي الذي ينتظر توحيد مؤسساته بعد سنوات من الانقسام ومن أجل ذلك وحرصا على التئام شمل مجلس النواب وانعقاد جلسة صحيحة النصاب في مدينة سرت.

وأضاف: "لابد لجدول أعمال جلسة مجلس النواب القادمة في مدينة سرت أن تخصص فقط لقضية منح الثقة للحكومة ويجب تأجيل جميع المواضيع الخلافية، ومنها انتخاب رئاسة جديدة لمجلس النواب إلى جلسات قادمة".

ودعى العقوري جميع النواب لتغليب الصالح العام ونبذ الخلافات الشخصية والحرص على أن يقوم مجلس النواب بدوره، حفاظا على المسار الديمقراطي وعدم تفويت هذه الفرصة للتوافق التاريخي والتي قد تكون الأمل الأخير لإخراج الشعب الليبي من الظروف السيئة التي يعيشها إلى طريق الاستقرار والوحدة والازدهار.

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