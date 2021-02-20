الصفقة المستحيلة.. الزمالك وراء تعثر مفاوضات الأهلي لضم نجم بيراميدز

علامات استفهام كبيرة تطرأ على سبب تعثر انتقال أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز، للنادي الأهلي، في ظل حاجة الفريق الأحمر للتعاقد مع حارس مرمى من الطراز الرفيع في ظل تراجع مستوى علي لطفي الحارس الثاني للنادي الأهلي، والخبرات المحدودة لمصطفى شوبير (الثالث).









وعلى الرغم من تقديم محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي أداء خرافيًا مع الفريق الأحمر ومنتخب مصر إلا أننا اعتدنا على وجود حارسين مرمى في النادي الأهلي بنفس المستوى القوي على مر العصور، وفقًا لاعتبارات كثيرة أهمها تحسبًا للمواقف الاضطرارية وكذلك لتحقيق عملية التدوير بسبب مشاركة الأهلي في أكثر من بطولة.



