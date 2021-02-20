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السبت 20 فبراير 2021 الموافق 08 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الصفقة المستحيلة.. الزمالك وراء تعثر مفاوضات الأهلي لضم نجم بيراميدز

السبت 20/فبراير/2021 - 10:01 م
جريدة الدستور
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علامات استفهام كبيرة تطرأ على سبب تعثر انتقال أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز، للنادي الأهلي، في ظل حاجة الفريق الأحمر للتعاقد مع حارس مرمى من الطراز الرفيع في ظل تراجع مستوى علي لطفي الحارس الثاني للنادي الأهلي، والخبرات المحدودة لمصطفى شوبير (الثالث).

 

وعلى الرغم من تقديم محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي أداء خرافيًا مع الفريق الأحمر ومنتخب مصر إلا أننا اعتدنا على وجود حارسين مرمى في النادي الأهلي بنفس المستوى القوي على مر العصور، وفقًا لاعتبارات كثيرة أهمها تحسبًا للمواقف الاضطرارية وكذلك لتحقيق عملية التدوير بسبب مشاركة الأهلي في أكثر من بطولة.

 


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