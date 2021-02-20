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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المرصد السوري: «قسد» تفرج عن 100 عائلة من مخيم الهول

السبت 20/فبراير/2021 - 09:43 م
قسد
قسد
آية حسني
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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، بأن إدارة مخيم الهول تستعد لإطلاق سراح قرابة 100 عائلة من مدينة منبج وريفها.

ونقل المرصد السوري عن مصادره، أن إدارة مخيم الهول بريف الحسكة الشرقي، تستعد لإخلاء سبيل قرابة 100 عائلة من مخيم الهول بريف الحسكة خلال الساعات المقبلة، لافتا إلى أن معظم العائلات التي سيتم الإفراج عنها من مدينة منبج وريفها.

ويأتي ذلك ضمن مبادرة مجلس سوريا الديمقراطية "قسد" لإطلاق سراح سوريين من مخيم الهول.

وفي وقت سابق أفرجت "قسد"، عن أكثر من مائة عائلة كانت تقطن في مخيم الهول للنازحين الواقع بريف الحسكة الشرقي.

وذكر ناشطون في شبكة "فرات بوست" أن جميع العوائل المفرج عنها متحدّرة من ريف دير الزور الشرقي، وتم الإفراج عنها بوساطة محلية وعشائرية، بعد تقديم تعهدات بـ"عدم التعامل مع داعش".

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