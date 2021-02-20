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محمد العسيري
السبت 20 فبراير 2021 الموافق 08 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

مواعيد صرف المرتبات فى شهر فبراير 2021

السبت 20/فبراير/2021 - 08:18 م
صرف المرتبات
صرف المرتبات
نعمات مدحت
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ما زالت عمليات البحص مستمرة حول مواعيد صرف المرتبات فى شهر فبراير 2021، بعد أن اعتمد وزير المالية الدكتورة محمد معيط، مواعيد صرف شهري فبراير ومارس، حيث تم تقسيم صرف المرتبات على ثلاثة أيام، بحيث لا يتكدس المواطنين أمام ماكينات الصراف الآلي، تحسبا لأية مشكلات بسبب فيروس كورونا المستجد، وذلك حفاظًا على أرواحهم وسلامتهم، مع اتخاذ الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة الفيروس.

مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2021

من جانبها، قررت وزارة المالية بداية صرف مرتبات شهر فبراير الجاري 2021، للعاملين في الدولة، بحيث تصرف الدفعة الأولى يوم ٢٣ فبراير، حيث تشمل على عدة وزارات بالإضافة إلى عدد من المديريات، حيث تضم الوزارات الآتي: الداخلية والزراعة والإسكان والآثار والبيئة والصناعة والطيران المدني والثقافة والسياحة والبترول والتجارة والأوقاف، هذا إلى جانب عدد من المديريات، وهم الإسكان والمرافق، الشؤون الصحية، التضامن الاجتماعي، التموين، الطرق والنقل، القوى العاملة، التجارة.

موعد صرف مرتبات شهر فبراير الدفعة الثانية

ووفقا لما اعتمدته الوزارة من موعد صرف مرتبات شهر فبراير الجاري للدفعة الثانية، فقد قررت بدء الصرف يوم 24 فبراير، حيث تستهدف عدد أخر من الجهات الحكومية والوزارات استكمالا لعملية الصرف، وهم: الاستثمار والتعاون الدولي، والتخطيط، والتنمية المحلية، العدل، الكهرباء. 

وأما فيما يخص الهيئات، فتضم: النيابة العامة وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، والمحكمة الدستورية العليا، بالإضافة إلى الجهاز المركزي للمحاسبات.

موعد صرف مرتبات شهر فبراير الدفعة الثالثة

وأما فيما يخص أخر يوم في الصرف، فسيكون يوم الخميس الموافق 25 فبراير، حيث تستكمل الوزارة عملية الصرف للدفعة الثالثة، وتضم مجموعة من الوزارات وهم: التربية والتعليم، والزراعة والاستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري والخارجية، والشباب والرياضة، والمالية، وموظفي مديريات التربية والتعليم والزراعة والطب البيطري، والشباب والرياضة ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والأزهر الشريف.
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وبعد عرض مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2021، شددت الوزارة على عدم التزاحم والتكدس أمام ماكينات الصراف الآلي نظرًا لما تمر به البلاد من جائحة كورونا المستجدة، كما طالبتهم باتباع التعليمات الوقائية التي حددتها وزارة الصحة، وذلك تحسبا لعدم نقل العدوى وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

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