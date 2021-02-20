السودان: لسنا دعاة حرب لكن لن نترك أرضنا لإثيوبيا

أكد مجلس السيادة السوداني الانتقالي، اليوم السبت، أنهم ليسوا دعاة حرب لكنهم سيفرضون سيطرتهم على أراضي الحدود الشرقية مع إثيوبيا متعهدا بعدم التفريط في أي شبر من أراضي السودان.جاء ذلك خلال تصريحات للفريق الركن ياسر العطا عضو مجلس السيادة، خلال مخاطبته بقاعة الصداقة اليوم، اللقاء الحاشد لنفرة الرياضيين لإسناد القوات المسلحة، التي نظمتها اللجنة العليا للاتحادات الرياضية.وأشاد العطا بدعم جميع قطاعات الشعب للقوات المسلحة، لتمكينها من أداء واجبها المقدس لحماية الارض وتأمين الحدود الشرقية مع إثيوبيا، وتعزيز السلام والاستقرار وحفظ الأمن في كل شبر من أرض الوطن حسب بيان لمجلس السيادة.وأضاف: "لسنا عدائيين أو غزاة أو دعاة حرب، ولكننا قمنا بواجبنا في بسط سيطرتنا على كل أراضينا على الحدود الشرقية".وقدم العطا شرحا مفصلا للحقائق التي تؤكد ملكية السودان لأراضيه على الحدود الشرقية منذ العام ١٩٠٢، وباعتراف دولة إثيوبيا والمجتمع الإقليمي والدولي والأمم المتحدة، مؤكدا أن القوات المسلحة لن تفرط في أي شبر من أرض الوطن.