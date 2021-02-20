ما هي الجامعات الأهلية وشروط التقديم، سؤال تصدر عمليات البحث خلال هذه الساعات، من جانب المواطنين عبر محركات البحث الشهيرة، لمعرفة هذه الجامعات وكافة التفاصيل المتعلقة بها، حيث تسعى وتهدف إلى إعداد جيل متميز يستطيع إيجاد فرص متعددة في سوق العمل والشركات الدولية، خلال الفترة القادمة.





ما هي الجامعات الأهلية وشروط التقديم

وفقا لما هو متعارف عليه، فإن الجامعات الأهلية، هي جامعات غير هادفة للربح، ولكنها تخضع لقانون الجامعات الخاصة ، وفقا لما جاء في القرار رقم 12 لسنة 2009، وهي تتبع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، وهي جامعات: الملك سلمان، جامعة الجلالة، جامعة العلمين، بكافة فروعها المختلفة.





ولأنها غير هادفة للربح، فإن نسبة القبول بها تقل بـ 5% عن الجامعات الأخرى المناظرة لها.





ويشتطر للقبول في هذه الجامعات اجتياز اختبارات القبول، وذلك وفقًا للضوابط التي تضعها كل جامعة في ضوء وجود العديد من الشراكات مع الجامعات الأجنبية المرموقة.





تنسيق القبول في الجامعات الأهلية

حدد المجلس الأعلى للجامعات، نسبة التنسيق والقبول في الجامعات الأهلية حيث جاءت كالتالي: 90% للطب البشرى، و85 %كليات طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعى و75 % كلية الهندسة والطب البيطري، و65 %كليات الفنون التطبيقية، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب و55 %، كليات الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة و 50% كليات الزراعة، وباقى الكليات.





خدمات الجامعات الأهلية للطلبة

تقدم الجامعات الأهلية العديد من الخدمات الخاصة للطلبة داخل الفصول الدراسية، ولكنها توفر على مستوى السكن، إقامة فندقية متميزة ، إضافة إلى عدد من الكافتيريات، ووسائل النقل الحديثة حتى تسهل عليهم العملية التعليمية.





طريقة التقديم في الجامعات الأهلية