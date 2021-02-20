تقرير حقوقى: ميليشيا الحوثى اعتقلت 1181 امرأة خلال 3 سنوات

وثق تقرير حقوقي، 1181 حالة اعتقال ضد النساء في اليمن ارتكبتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران خلال الفترة من ديسمبر 2017 حتى ديسمبر 2020.وأشار التقرير الصادر عن تحالف نساء من أجل السلام في اليمن وتكتل 8 مارس من أجل نساء اليمن والمنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، إلى أنه تم توثيق 274 حالة إخفاء قسري، و292 معتقلة من الناشطات والحقوقيات ومن قطاع التربية والتعليم، و246 حالة من العاملات في المجال الإغاثي والإنساني، و71 حالة اغتصاب و4 حالات انتحار.ولفت التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" إلى توثيق عشرات الحالات لأطفال من الذكور والإناث تم احتجازهم مع أمهاتهم المعتقلات، وأنه من بين المعتقلات 8 حالات تنتمي للطائفة البهائية، وحتى الآن تم الإفراج عن 321 معتقلة، مضيفا أن عدد المعتقلات تحت سن 18 بلغ أكثر من 293 حالة.وذكر التقرير أن الانتهاكات تفاوتت بين القتل، والتشويه، والاحتجاز، والاعتقال والاختطاف والتعذيب، والعنف الجنسي، لافتا إلى الاعتقالات بحق النسـاء اليمنيات وكذلك الأجنبيات العاملات في المجال الإنساني والإعلامي والحقوقي والناشطات السياسيات، لا سيما في منطقة أمانة العاصمة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي.ودعا التقرير، المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على الحوثيين لإطلاق سراح النساء المعتقلات والمخفيات قسرا فورا دون قيد أو شرط، ووقف كل الانتهاكات التي يمارسونها بحق النساء، وإدراج ميليشيا الحوثي ضمن قائمة المنظمات الإرهابية لتورطها بارتكاب جرائم وانتهاكات جسـيمة ضد النساء والأطفال.