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مصر

قواعد الاعتذار عن امتحانات الجامعات 2021 الفصل الدراسي الأول

السبت 20/فبراير/2021 - 04:27 م
امتحانات الجامعات
امتحانات الجامعات
إسراء جمال
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أعلن المجلس الأعلى للجامعات، آلية قبول الاعتذرات المقدمة من الطلاب المتخوفين من أداء امتحانات الجامعات 2021 التيرم الأول، للعام الجامعي الحالي 2020 – 2021، نظرًا للظروف الراهنة وتداعيات فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه يتعين لقبول الاعتذرات المقدمة من الطلاب المتخوفين من أداء الامتحانات نظرا للظروف الراهنة ممن لم تثبت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد التقدم بطلب للاعتذار عن أداء كل الامتحانات المقررة للفصل الدراسي قبل بدء امتحانات الجامعات 2021 .

قواعد الاعتذار عن امتحانات الجامعات 2021 الفصل الدراسي الأول 

وأوضح المجلس الأعلى للجامعات، أنه بالنسبة للطلاب الذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد فيجب تقديم تقرير طبي معتمد من الجهة الطبية المختصة بالجامعة، وفي هذه الحالة يجوز أن يكون يكون الاعتذار عن الامتحانات التي تتزامن فقط مع فترة إصابة الطالب وفقا لما يقرره التقرير الطبي ويسمح له بدخول بأداء سائر امتحانات الجامعات 2021 .

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وأشار المجلس الأعلى للجامعات، إلى أنه في الحالتين المتقدم ذكرهما يعامل الطلاب شأنهم شأن سائر الطلاب المتقدمين بإعلان مقبولة وفقا لحكم المادة 80 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات التي تقضي بأن تخلف الطالب بعذر مقبول من مجلس الكلية عن أداء الامتحان لا يحسب غيابه رسوبا ولا يجوز أن يقرر لهؤلاء الطلاب أية ميزة إضافية لم تمنحها اللوائح للطلاب المتقدمين بأعذار مقبولة.

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