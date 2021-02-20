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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«الطريقة القادرية» تستعد لتنظيم ملتقاها السنوي في السنغال

السبت 20/فبراير/2021 - 03:09 م
صوفية السنغال
صوفية السنغال
كتب : عمرو رشدى
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كشفت الطريقة القادرية بالسنغال عن بدء استعداداتها لتنظيم ملتقاها السنوي بشرق السنغال بإقليم تمباكندا السنغالي، وبحضور عدد من شيوخ وعلماء التصوف الإسلامي، وذلك خلال الشهر المقبل.

ويناقش ملتقى الطريقة "دور الزعامات الصوفية في زمن كورونا"، حيث يركز الملتقي علي الدور الواجب على الزوايا والطرق الصوفية القيام به في الوقت الحالي، خاصة بعد توقف معظم النشاطات الصوفية حول العالم الإسلامي.

من جانبه، قال الدكتور دابو القادري عضو اللجنة التنظيمية بالطريقة القادرية، إن الطرق والزوايا الصوفية في إفريقيا عليه دور كبير جدًا خلال هذه الفترة، وذلك للحفاظ على بقاء التصوف والصوفية، لأن الوضع الراهن يتطلب من جميع الطرق التكاتف للخروج من هذه الأزمة العالمية.

وتابع "القادرى" أن الطرق الصوفية فى إفريقيا تقوم بدور محوري وهام لحماية القارة السمراء من الفكر المتطرف والمتشدد لذلك تحمل على عاتقها مهمة الخلاص من الفكر الظلامي.

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