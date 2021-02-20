بالأسماء.. 14 مرشحًا فى اليوم الثالث لانتخابات الصحفيين

واصلت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين، اليوم السبت، تلقي طلبات الترشح على منصب النقيب وستة من أعضاء المجلس فى الانتخابات المحدد لها الخامس من مارس المقبل.وأكد خالد ميرى، رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات أن اللجنة لم تتلق فى اليوم الثالث أي طلبات للترشح لمنصب النقيب بينما تلقت 14 طلبا لعضوية المجلس، ليصل عدد المرشحين للعضوية حتى الآن 34 مرشحا، وكان المرشحون فوق 15 سنة 3، وتحت 15 سنة 11 مرشحا.وأشار "ميرى" إلى أن اللجنة المشرفة على الانتخابات تواصل عملها لتلقى طلبات المرشحين.