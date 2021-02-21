مكافحة عصابات النصب.. مؤهلات مزورة وضباط مزيفين للنصب على المواطنين

- صفحة مزيفة لمباحث الإنترنت



- كيان تعليمي وهمي



يلجأ النصاب إلى حيلة تقنع ضحاياه بصدقه حتى يتمكن من الاستيلاء على أموالهم، لذلك أصبحت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة "فيس بوك" الطريق الأمثل لهؤلاء للإيقاع بضحاياهم.خلال الفترة الأخيرة تصدت وزارة الداخلية لعدد من الصفحات التي تدعي أنها كيانات تعليمية ليتبين أنها وهمية تستولي على أموال المواطنين مقابل شهادات مزيفة، في حين وصل الأمر بالبعض بانتحال صفة جهات أمنية لكسب الثقة.أسس عاطل صفحة على «فيس بوك»، انتحل من خلالها صفة مسئول بمباحث الإنترنت، ودعا المواطنين للمشاركة فيها، وتمكنت الأجهزة الأمنية، من كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم.رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام أحد الأشخاص، بإنشاء صفحة تحت مسمى «الجهاز القومي لمباحث الإنترنت، لكشف النصابين ومنتحلين شخصيات وهمية»، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ونشر العديد من المشاركات والتحدث مع المواطنين بصفة مباحث الإنترنت.بتكثيف التحريات وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة نجع حمادي بقنا.عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن قنا، تم ضبطه، وعثر بحوزته على الهاتف المحمول المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المشاركات المشار إليها، كما تبين تواصله مع عدد من المواطنين منتحلًا الصفة المشار إليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، بإدارة كيان تعليمي وهمي "بدون ترخيص"، واتخاذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين من راغبي الحصول على الشهادات الجامعية، وقام بالإعلان على مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي عن مزايا الدارسة بالأكاديمية، زاعمًا منح دورات تعليمية وإصدار شهادات في مجال المحاسبة بتخصصاتها المختلفة وأن تلك الشهادات تمكن الدارسين من الالتحاق بالعمل بالشركات والمؤسسات الكبرى خلافًا للحقيقة نظير الحصول على مبالغ مالية.وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، تم استهداف مقر الأكاديمية، وأمكن ضبط المتهم، وعُثر على عدد من الشهادات الدراسية منسوب صدورها للعديد من الجامعات والأكاديميات المختلفة- عدد من شهادات الخبرة مزورة بالكامل- إستمارات تقديم وطلبات التحاق للأكاديمية ونماذج امتحانات- دفاتر تحصيل رسوم وإيصالات إستلام نقدية مبالغ مالية وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.وأكدت المعلومات والتحريات قيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الغربية بإدارة كيان تعليمي وهمي "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة ثانٍ طنطا بمحافظة الغربية، واتخاذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي في الإحتيال على راغبي الحصول على شهادات جامعية وترويجه شهادات دراسية "مزورة" منسوب صدورها لجامعات حكومية بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية في مجال التمريض – الأشعة تمكنهم من الالتحاق للعمل بالهيئات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج، فضلًا عن قيامه بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية بهدف استقطاب العديد من الأشخاص ومنحهم تلك الشهادات وتحصله منهم على مبالغ مالية نظير ذلك.وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، تم استهداف مقر الأكاديمية وأمكن ضبط المتهم، وعُثر على عدد من الشهادات خالية البيانات معدة للتزوير – كمية من الأوراق المستخدمة في طباعة الشهادات - دفاتر إيصالات إستلام نقدية تفيد استلام مبالغ مالية – مجموعة من الدعاية والإعلان وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.