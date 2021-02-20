رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 فبراير 2021 الموافق 08 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الهلال الأحمر يستلم جثمان غريق «لنش بورسعيد»

السبت 20/فبراير/2021 - 09:25 م
بورسعيد:شيماء رشاد
طباعة
وصل إلى مستشفى العريش العام جثمان ماهر جابر خلة، استعدادا لنقله لمحافظة بورسعيد، بعد العثور عليه فجر اليوم السبت، على شاطئ غزة برفح الفلسطينية، بعد التنسيق مع الجهات المختصة والهلال الأحمر المصري.

وكان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، قال إن جهاز المخابرات المصرية العامة أتم إجراءات تسلم جثمان الشهيد ماهر جابر خلة بعد ظهورها علي شاطي رفح الفلسطينية وتم تكليف هيئة الإسعاف بدفع إحدي السيارات التابعة لها من مدينة العريش لاستلام الجثمان ونقله إلى مستشفي العريش تمهيدا لإعادته إلى محافظة بورسعيد بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقال المحافظ إن القوات البحرية وسعت دائرة البحث عن باقي شهداء الحادث في المنطقة الممتدة من شرق منطقة بالوظة حتي العريش والتعامل مع حسابات التيارات المائية التي قد تكون دفعت بباقي جثامين الشهداء، مشيرا إلى أن جميع الجهات المسئولة في الدولة تولي اهتماما كبيرا بالحادث للعثور عليهم.

وقدم محافظ بورسعيد التعازي لأسرة الشهيد ماهر جابر سائلا المولي أن يتغمده بواسع رحمته هو وباقي الشهداء، وأن يوفق فرق البحث في العثور على المفقودين.

موضوعات متعلقة

عدد أسئلة امتحانات الصف الأول الثانوي 2021

الباز يكشف: كيف حاولت تركيا وقطر إفساد زيارة عبد الحميد الدبيبة إلى مصر؟

خطوات الحصول على تعويضات عمال الحديد والصلب

«الأرصاد»: طقس الأحد شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة

الصور

image description

غلق وتشميع مراكز الدروس الخصوصية بدمياط

image description

صيانة منطقة اللسان قبيل إعادة فتحها بدمياط

image description

محافظ أسيوط يستقبل وزير النقل لتفقد محور ديروط الحر

image description

حملة لمواجهة مخاطر محطات التنقية الأهلية غير المرخصة بأسيوط

image description

وزير النقل ومحافظ أسيوط يفتتحان برج إشارات ديروط (صور)

الأكثر قراءة

أول إجراء من نقابة الإعلاميين ضد تامر أمين

وزير التعليم: «مناهج 4 ابتدائي هتكون مفاجأة للمصريين»

مصرع طفلين وإصابة والدهما في حادث دراجة نارية بكفرشكر

5 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مبنى التوحيد والنور بالتجمع الخامس

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

دراسة جديدة تنفى رفع نوبات الربو فرص الإصابة بكورونا

تردد قناة إم بي سي بوليود

وفاة النحات الإيطالي صاحب تمثال الثور البرونزي رمز وول ستريت بنيويورك

«طواف الإمارات» ينطلق بمشاركة 140 دراجًا يمثلون 20 فريقًا عالميًا غدًا

أيام زمان

لماذا رفضت ابنة أسمهان ظهور والدتها على الشاشة؟

أحس أنه «ثور».. حكاية موقف جعل مصطفى محمود يترك مهنة الطب

«فوازير» أحمد فؤاد نجم الكروية.. كيف شجع الفاجومي لاعبي الأهلي والزمالك؟

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

مقالات الرأي
مدحت بشاى
الكرامة وحقوق مواطن 30 يونيو
ماجد حبته
زيارات «الدبيبة» السرية!
مؤمن المحمدي
مواسم المزاج
بسنت حسن
السم والعسل في فيلم 200 متر
المزيد

الثقافة

«ثورة حواء».. ديوان جديد لـ شعبان عبدالجيد

«نوار» يفتتح معرض «ثلاثية نحت» بمشاركة 93 عملًا فنيًا فى «ضى» (صور)

جابر عصفور: «المجال العام» فى مصر أكثر انفتاحًا الآن (حوار)

مجدي أحمد علي: تعاون مع أنس الوجود لإخراج عمل سينمائي من كتابات صبري موسى