الهلال الأحمر يستلم جثمان غريق «لنش بورسعيد»

وصل إلى مستشفى العريش العام جثمان ماهر جابر خلة، استعدادا لنقله لمحافظة بورسعيد، بعد العثور عليه فجر اليوم السبت، على شاطئ غزة برفح الفلسطينية، بعد التنسيق مع الجهات المختصة والهلال الأحمر المصري.وكان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، قال إن جهاز المخابرات المصرية العامة أتم إجراءات تسلم جثمان الشهيد ماهر جابر خلة بعد ظهورها علي شاطي رفح الفلسطينية وتم تكليف هيئة الإسعاف بدفع إحدي السيارات التابعة لها من مدينة العريش لاستلام الجثمان ونقله إلى مستشفي العريش تمهيدا لإعادته إلى محافظة بورسعيد بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.وقال المحافظ إن القوات البحرية وسعت دائرة البحث عن باقي شهداء الحادث في المنطقة الممتدة من شرق منطقة بالوظة حتي العريش والتعامل مع حسابات التيارات المائية التي قد تكون دفعت بباقي جثامين الشهداء، مشيرا إلى أن جميع الجهات المسئولة في الدولة تولي اهتماما كبيرا بالحادث للعثور عليهم.وقدم محافظ بورسعيد التعازي لأسرة الشهيد ماهر جابر سائلا المولي أن يتغمده بواسع رحمته هو وباقي الشهداء، وأن يوفق فرق البحث في العثور على المفقودين.