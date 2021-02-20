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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نائب تونسي:عريضة سحب الثقة من الغنوشي ستنجح هذه المرة

السبت 20/فبراير/2021 - 02:34 م
الغنوشي
الغنوشي
مروة عنبر
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أكد النائب التونسى عن الكتلة الديمقراطية بدرالدين القمودي أن عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي في طريقها إلى النجاح هذه المرة، رغم الضغوطات التي تمارسها حركة النهضة من أجل إجهاضها وإنقاذ زعيمها.

ونفى القمودى ما يروج عن جود صفقة سرية بين كتلته وحركة النهضة للخروج من الأزمة السياسية تقضي بالتراجع عن العريضة للإبقاء على الغنوشي مقابل استقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وعودة المبادرة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد.

كما نفى القمودى أي تعامل خفي بين النهضة والكتلة، مشددا على أن الكتلة الديمقراطية منسجمة وموحدة في مواقفها من الغنوشي ولن تعقد أي صفقة معه، كما أنها تعمل على إنجاح عريضة سحب الثقة منه لاعتقادها بضرورة تغيير المشهد البرلماني وتجاوز الخلافات والصراعات التي تسبب فيها الغنوشي، وفقا لقناة العربية.

وأشار القمودى إلى أن هناك إجماعا بين أغلب النواب حول العريضة وسيتم تقديمها إلى مكتب البرلمان خلال الأيام القادمة حالما تبلغ 109 توقيعات، مضيفا أن حكومة المشيشي انتهت وبقاؤها مسألة وقت.

وأكد القمودى أن هناك ضغوطات تمارسها النهضة على بعض النواب لرفض اللائحة وعدم التوقيع عليها، لافتا إلى أن الغنوشي في موقف محرج ويواجه تذمرا من نواب كتلة قلب تونس الذين يهددون بالانضمام إلى العريضة في صورة عدم الإفراج عن زعيمهم نبيل القروي.

يذكر أن البرلمان التونسي يمكنه سحب الثقة من رئيسه أو أحد نائبيه بموافقة الأغلبية المطلقة 109 نواب من أعضاء المجلس، بناء على طلب كتابي معلل يقدم لمكتب المجلس من ثلث الأعضاء على الأقل، وفق الفصل 51 من النظام الداخلي للبرلمان.

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