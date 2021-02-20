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السبت 20 فبراير 2021 الموافق 08 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مع اقترابها.. غرامات «ضخمة» عقوبة الغش فى الامتحانات

السبت 20/فبراير/2021 - 02:14 م
طلاب المدارس
طلاب المدارس
منى هيبه
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تستعد الجامعات لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري، والتي تنطلق الأسبوع المقبل، فيما يحذر القانون من الغش، حيث تضمن عددًا من العقوبات المغلظة أقره البرلمان في يوليو الماضي.

ويرصد "الدستور" فيما يلي العقوبات الواردة في القانون، والتي تقضى بمعاقبة كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.

واشتملت العقوبات على الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة تتراوح بين 100 إلى 200 ألف جنيه.

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