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السبت 20 فبراير 2021 الموافق 08 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رابط تسجيل استمارة الصف الثاني الثانوي 2021

السبت 20/فبراير/2021 - 01:40 م
رابط تسجيل استمارة
رابط تسجيل استمارة الصف الثاني الثانوي
شيماء حسين
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يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط تسجيل استمارة الصف الثاني الثانوي 2021 الذي حصد أعلى نسبة مشاهدة عبر محرك البحث العالمي جوجل بسبب اقتراب ماراثون الامتحانات خاصة عقب إغلاق المقرات المدارس ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حرصا على سلامة الطلاب.

رابط تسجيل استمارة الصف الثاني الثانوي 2021

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مؤخرا موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط ( من هنا )، لطلاب الثانوية العامة يمكنهم من خلاله تسجيل بياناتهم في الاستمارة التي تمكنهم من دخول الامتحانات، وذلك ضمن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة مؤخرا لاستمرار العام الدراسي الحالي 2020 _ 2021 بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر بسرعة فائقة خلال موجته الثانية و ظهور سلالة جديدة متحورة أكثر شراسة تهاجم الجهاز المناعي حتى تقضي عليه تماما وتدمر باقي أجهزة الجسم الحيوية وتتسبب في الوفاة الفورية.

خطوات تسجيل استمارة الامتحانات لطلاب الثانوية العامة

يمكن للطلاب الثانوية العامة الراغبين في تسجيل بياناتهم في الاستمارة المؤهلة لدخول الامتحانات عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي إتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط ( من هنا) 

ينشأ طلاب الصف الثاني الثانوي بريدا إلكترونيا إذ لم يكن متوفر 

كتابة الإيميل والرقم السري للبريد الإلكتروني والضغط على زر تسجيل الدخول 

كتابة بيانات الطالب كاملة ( الاسم رباعي، الرقم القومي، المحافظات، الإدارة التعليمية التابعة له مدرسة الطالب،... ) 

اختيار نوع الشهادة المقيد بها الطالب ( أدبي، علمي)

الضغط على كلمة حفظ عقب التأكد من البيانات المكتوبة

طباعة الاستمارة والاحتفاظ بها

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تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي يوم 28 فبراير الجاري للصف الرابع الابتدائي ويوم 29 فبراير للصف الخامس الابتدائي ويوم 1 مارس للصف السادس الابتدائى ويوم 2 مارس للصف الأول الإعدادي ويوم 3 مارس للصف الثاني الإعدادي و تنتهي الامتحانات في 11 مارس المقبل لذلك يسارع طلاب الثانوية العامة لمعرفة رابط تسجيل استمارة الصف الثاني الثانوي 2021 لتدوين بيناتهم إلكترونيا حفاظا على سلامتهم في ظل الأوضاع الراهنة للبلاد من جراء انتشار فيروس كورونا.

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