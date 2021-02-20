رابط شكاوى تكافل وكرامة 2021 | خطوات حجز الكشف الطبي وخط WE

رابط تقديم شكوى تكافل وكرامة من هنا

قاعدة بيانات تضم 30 مليون شخص

حجز الكشف الطبي

التظلمات

المساءلة المجتمعية

يعد ملف الحماية الاجتماعية من الملفات التي توليها وزارة التضامن الاجتماعي أهمية قصوى لمواجهة الفقر متعدد الأبعاد، حيث أطلقت الوزارة، برنامج "تكافل وكرامة" في مارس 2015 وتعمل بصفة مستمرة على تطويره من خلال تنقية المستفيدين أو بحث التظلمات المقدمة إليها.وأكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه يتم تلقي تظلمات تكافل وكرامة، من خلال تطبيق شكاوي الخط الساخن 19680 أو عبر بوابة شكاوي البرنامج أو من خلال بوابة شكاوي مجلس الوزراء، موضحة أن عدد الشكاوي بلغت اكثر من 616 ألف شكوى تم الرد علي 70% منها، وجار فحص المتبقي.إجراءات تقديم شكوى من خلال الموقع الإلكتروني يرجى كتابة:-- الاسم الرباعي- الرقم القومي- رقم التليفون المحمول- البريد الإلكتروني- كتابة الشكوى بالتفصيليشمل برنامج الدعم النقدى 27 محافظة و345 مركز و5630 قرية، وتحتوي قاعدة البيانات على أكثر من 30 مليون شخص، فيما يبلغ عدد المستتفيدين من تكافل وكرامة 3،413،006 أسرة منهم 63.7% ببرنامج تكافل و36.3% ببرنامج كرامة بما يشمل 15 مليون فرد.أكدت وزارة التضامن، أن من يرغب في حجز موعد لإجراء الكشف الطبي للحصول على تكافل وكرامة الاتصال بالخط الساخن على الرقم التالي: 0222641700، أو من خلال موقع الوزارة لتكافل وكرامة.أشارت وزارة التضامن، إلى أنه لضمان أحقية المستفيدين من الدعم وبحث التظلمات، تم تطوير معايير التحقق لضبط عمليات الإستحقاق والاستبعاد للأسر غير المستحقة للدعم، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية للتحقق من بيانات المستفيدين والمتقدمين الجدد شهريا.أوضحت أنه تم استحداث فكرة أعمال لجان المساءلة المجتمعية للمساهمة في التحقق من بيانات المستفيدين، حيث تم تشكيلها من القيادات الحكومية والأهلية والشعبية والمعتمدة من طرف المحافظين وتحت قيادة رؤساء الوحدات المحلية على مستوي الجمهورية والتي تخطى عددها 2500 لجنة.