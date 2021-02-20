عدد أسئلة امتحانات الصف الأول الثانوي 2021



وتم تخفيض عدد الأسئلة الي النصف للصف الاول والثاني الثانوي بعدما كانت 30 سؤالا قبل هذا التعديل

عدد أسئلة إمتحانات الصف الأول الثانوي 2021 لكل مادة

اللغه العربية أًصبحت 15 سؤالا



اللغه الثانية ( فرنساوي،إيطالي،ألماني،أسباني) أصبحت 15 سؤالا



مادة الكيمياء: 10 أسئلة



والأحياء 10 أسئلة



والفيزياء 10 أسئلة



بينما الرياضيات 20 سؤالا



والفلسفة 10 أسئلة



الجغرافيا 10 أسئلة



التاريخ 10 أسئلة







وتم إلغاء الأسئلة المقالية وتشمل جميع الأسئلة في الامتحان نوعية الاختيار من متعدد.



في ضوء حرص الدولة على حماية أبنائها من أزمة فيروس كورونا المستجد حرصت علي تجنب الزحام قدر الإمكان، أعلنت وزارة التعليم العالي انه سيتم عقد امتحان الترم الأول لأولي ثانوي بنظام التابلت الإلكتروني حيث تم سابقا عقد اختبار تجريبي في الفتره من 15 حتي 20 ديسمبر 2020 من المدرسة او المنزل، وتم تعديل عدد أسئلة إمتحانات الصف الأول الثانوي 2021 لتلائم نظام الإمتحان الجديد.وانتشرت مؤخرًا، الكثير من الشائعات بين المواطنين فيما يخص إمتحانات الفصول الردراسية المختلفة ومصير الفصل الدراسي الثاني، ونصخت وزارة التربية والتعليم المواطنين من التعرض لأي معلومات خارجة من أي طرف أخر غير مسئول، وأوضحت الوزارة أنها ستتتولي مسئولية الإعلان بشكل رسمي عن كافة المعلومات التي تخص هذا الأمر عبر موقعها الرسمي أو عن طريق الوزير الذي منتظر خروجه في مؤتمر صحفي ليعلن التفاصيل القادمة.وتنتهج الوزارة قرار متطابق مع 2020 ليؤدي الطلاب إمتحاناتهم في المنازل عبر الأجهزة الخاصة والمسلمة لهم من المدارس لتستمر الطريقة الحديثة التي اتبعتها الوزارة للطلاب وذلك لتجديد عملية التعليم وتقليل الزحام.وفي ضوء التيسير على الطلاب لإجتياز الإمتحان قررت وزارة التربية والتعليم تعديل عدد الأسئلة في امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول والثاني الثانوي نتيجة لتخفيض وقت الامتحان المقرر وتعرض لكن الدستور عدد أسئلة إمتحانات الصف الأول الثانوي 2021 كالتالي: