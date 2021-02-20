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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

بالخطوات.. كيفية تسجيل استمارة الصف الثاني الثانوي 2021

السبت 20/فبراير/2021 - 01:43 م
جريدة الدستور
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يبحث الطلاب وأولياء الأمور في الوقت الحالي عن رابط تسجيل استمارة الصف الثاني الثانوي 2021، حيث ارتفعت جميع مؤشرات البحث خلال الفترة الماضية عن أخبار التعليم والامتحانات للتعليم الأساسي والجامعي.

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فى وقت سابق عن الرابط الإلكتروني المختص بتسجيل استمارة الصف الثانى الثانوى ٢٠٢١، تمهيدا لدخول الامتحانات، كما شددت على الطلاب حصولهم على الكود الخاص بهم من المدارس الثانوية التابعين لها.

وتوفر الدستور لقراءها رابط تسجيل استمارة الصف الثاني الثانوي

رابط تسجيل استمارة الصف الثاني الثانوي 2021

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يجب على طلاب الصف الثانى الثانوى حصولهم على البريد الإلكتروني المدرسي المختص بكل طالب أو طالبة، من خلال الرابط الإلكتروني التى أعلنت عنه الوزارة، moe-register.emis.gov.eg وقالت الوزارة، طلاب الصف الثاني الثانوي يحصلون على الكود المدرسي للتمكن من تسجيل الاستمارة.

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2021

ونستعرض لكم خلال التقرير التالى كافة الخطوات التي تمكن طلاب الصف الثاني الثانوي من تسجيل الاستمارة لعام ٢٠٢١، لذلك يجب على كافة الطلاب الذين هدفهم تسجيل الاستمارة لدخول الامتحانات، اتباع الخطوات التالية:

- يقوم الطلاب بالصف الثانى الثانوى الراغبين في تسجيل الاستمارة أو الحصول على البريد الإلكتروني المدرسي بالدخول على الرابط الإلكتروني السابق ذكره.

- ثم يقوم الطلاب بعد الدخول على الرابط، بالضغط على زر إنشاء حساب بريد إلكتروني، إذا كان لم يتوفر لديهم بريد إلكتروني.

- إذا كان الطلاب يرغبون فى تسجيل الاستمارة يجب عليهم الضغط على زر تسجيل الدخول.

- بعد ذلك يدخل الطلاب بالصف الثانى الثانوى البريد الإلكتروني والكود المختص بكل طالب أو طالبة.

- يواصل الطلاب تسجيل الاستمارة، بكتابة كافة البيانات المطلوبة، وهى اسم المحافظة ومهنة ولى الأمر ورقم هاتف الطالب أو الطالبة، والرقم القومي المختص بكل طالب، وفي حالة وجود أى اخطاء في البيانات، يجب على طلاب التواصل مع وحدة المعلومات بالمدرسة.

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- بعد ذلك يقوم الطالب بالضغط على زر الحفظ بعد التأكد من صحة كافة البيانات، ثم يقومون الطلاب بطباعة الاستمارة.

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