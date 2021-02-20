بلومبرج: «بيتكوين» تتفوق على الأسهم والذهب مع تخطي قيمتها تريليون دولار

ذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن عملة "بيتكوين" باتت تتفوق على الأصول التقليدية مثل الأسهم والذهب مع تخطي قيمتها السوقية حاجز تريليون دولار خلال العام الجاري 2021، وذلك للمرة الأولى في تاريخها على الإطلاق، ليساهم في تدعيم أداء أحد أهم العملات الرقمية.وبحسب مؤشر "بلومبرج" لقياس أداء العملات الرقمية، استطاعت عملة "بيتكوين" إضافة أكثر من 450 مليار دولار إلى قيمتها السوقية خلال عام 2021 لتكسر حاجز تريليون دولار، في ظل الصعود المدوي الذي تحققه العملة الرقمية خلال التداولات اليومية، والذي ساهم في رفع سعرها نحو 60% منذ بداية فبراير الجاري، ليصل إلى أكثر من 52 الف دولارا.وأوضحت "بلومبرج" أن مؤشرها لقياس أداء العملات الرقمية أظهر تفوقا مقارنة بأداء أسواق الأسهم والذهب والسلع والسندات خلال العام الجاري.وأشارت إلى أن القفزة التي تحققها عملة بيتكوين أثارت جدلا واسعا بين فريقين؛ أحدهما يعتقد بأن النجاح المحقق يعود لقدرة العملة الرقمية على التحوط من المخاطر المالية مثل التضخم، وفريق آخر أكثر تشككا يرى أن السباق الدائر ليس سوى ضرب من ضروب الهوس المحفوف بالمخاطر ويحذر من أن يكون "تحوطا واهيا "من انخفاض أسعار الأسهم.وأضافت "بلومبرج" أن هناك حجة اقتصادية مفادها أن تعيين قيمة سوقية لعملة بيتكوين ليست "تمثيلا" أو "وصفا" دقيقا كونها لا تعد شركة أو حتى أصل من الأصول الحقيقة، كما يحذر خبراء من سقوط محتمل للبيتكوين إذا ما تم فرض قوانين تنظمية من قبل الحكومات أو فقد المستثمرين شهيتهم مقابل التطلع لشراء شىء جديد أخر مما يعرض العملة الرقمية لخطر الانهيار الكلي.يشار إلى أن عدد من كبار الشركات العالمية من بينها"تسلا " ومايكروستراتيجي" وماستر كارد باتت تضخم استثمارات كبيرة في سوق العملات الرقمية، حيث كشفت شركة "تسلا" في وقت سابق من الشهر الجاري عن شراء ما تصل قيمته 1.5 مليار دولار من عملة بيتكوين ما أثار جدل واسعا من قبل الخبراء والمحللين.وهو ما دفع رئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك إلى تبرير تلك الخطوة -عبر تغريدة على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" -باعتبار أن امتلاك بيتكوين يعد أفضل قليلا من حيازة النقد في شكله التقليدي، وأن قرار الشركة لا يعكس بالضرورة بشكل مباشر رأيه الشخصي.وقد كشف تقرير إخباري سابق أن بنك الاستثمار الأمريكي" جولدمان ساكس" يبحث فرص الاستثمار في الأصول الرقمية، في أحدث محاولة من نوعها من قبل مصرف أمريكي للانخراط في سوق العملات المشفرة.ونقل موقع "كوين ديسك" - المختص في متابعة حركة العملات الرقمية عن مصدر لم بفصح عن هويته قوله- إن بنك "جولدمان ساكس" طلب مزيدمن معلومات حول آليات عمل سوق العملات الرقمية في نهاية 2020".جدير بالذكر أن الدخول المحتمل لجولدمان ساكس في عالم العملات المشفرة يعد أحدث محاولة ضمن مساعى أوسع نطاقا من أجل تشجيع القطاع المصرفي الأمريكي على الاستثمار في العملات الرقمية.