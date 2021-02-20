مصرع 4 من مرتزقة تركيا في انفجار لغم بريف الحسكة

لقى أربعة إرهابيين من مرتزقة النظام التركي مصرعهم، اليوم السبت، فى انفجار لغم أرضي بسيارتهم في منطقة تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي.وأفادت وكالة الأنباء السورية؛ سانا نقلا عن مصادر أهلية، بأن لغما انفجر فجر اليوم بسيارة تقل عددا من إرهابيي ما يسمى فرقة الحمزات في محيط مزرعة الألبان بمنطقة تل تمر أدى إلى مقتل أربعة إرهابيين وتدمير السيارة.وتدور الاشتباكات بين إرهابيي ما يسمى فرقة الحمزات من جهة وبين ما يسمى الشرطة المدنية من جهة ثانية وكلاهما يتبعان للاحتلال التركي للسيطرة على المعابر الرئيسة في المناطق التي يحتلها هؤلاء الإرهابيون بريف الحسكة الشمالي حيث يستغلون هذه المعابر لتهريب وسرقة الثروات السورية من نفط وقمح وقطن والقطع الأثرية وغيرها وبيعها في تركيا وفرض الاتاوات على الشاحنات أثناء تنقلها بين المعابر.وتنتشر في المناطق التي توجد فيها مجموعات إرهابية مدعومة من النظام التركي مظاهر الفوضى والانفلات الأمني نتيجة صراعات تجري بين تلك المجموعات الإرهابية ومتزعميها لاقتسام النفوذ والتحكم بمصير المدنيين.