«قصة صورة» لـ الدالاي لاما وأنيس منصور أثناء رحلته حول العالم

في كتاب "حول العالم في 200 يوم" تحدث الأديب أنيس منصور عن اعتزازه بكونه أول صحفي في العالم كله يجرى مقابله حصرية مع الدالاي لاما رئيس دولة التبت (الحائز علي جائزة نوبل في السلام)، وقد أجرى معه مقابلة حصرية، وتم التقاط هذه الصورة لأنيس منصور معه، وتم نشرها في الصفحة 106 من الكتاب، وكانت هذه أول صورة يراها العالم للدالاي لاما وقد تم نشرها بدار أخبار اليوم.تابعت الوكلات العالمية والصحف رحلة أنيس منصور حول العالم، وعرض في هذا الكتاب معلومات عن الدول المختلفة وخصوصا دول جنوب شرق آسيا مثل الهند وسيلان وسنغافورة وأستراليا واليابان والفلبين وهونغ كونغ، ثم زار أيضا الولايات المتحدة الأمريكية وجزيرة هاواي، وتحدث أيضا خلال رحلته إلى اليابان عن اللؤلؤ المستزرع الذي اكتشفه ميكوموتو الذي قام بأول عملية استزراع للؤلؤ، وكتب عما أعجبه في هذه البلاد من تقاليد وعادات مختلفة، وتشابهها مع عادات الدول الأخرى.جدير بالذكر أن الطبعة الأولى من "حول العالم في 200 يوم" صدرت عام سنة 1963، وكان ثمنه ستين قرشا، وكانت الطبعة الفاخرة منه بسبعين قرشا، ولما نشرت الطبعة الثانية من الكتاب عن دار المعارف كان ثمنه جنيها، وتوالى نشره من المكتب المصري الحديث حتى تجاوز ثمنه العشرين والثلاثين جنيها، ثم عاد الكتاب إلى دار الشروق التي كان اسمها قبل ذلك (دار القلم).