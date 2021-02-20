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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: انتخاب مصر لعضوية «IFAD» انتصار جديد للدبلوماسية المصرية

السبت 20/فبراير/2021 - 12:20 م
جريدة الدستور
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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اعتبر النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إقرار مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "IFAD"، انتخاب العضوية الجديدة للمجلس التنفيذي للصندوق لتحتفظ مصر بمقعدها لفترة جديدة حتى 2025، انتصار جديد وكبير للدبلوماسية المصرية بعد أن اصبح لمصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى دورها التاريخى والريادى والمحورى تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية.

وقال أباظة، في بيان اليوم، إن إعادة انتخاب مصر فى هذا الموقع الدولى رفيع المستوى هو دليل قاطع على نجاح الفلاح المصرى فى تحقيق نجاحات كبيرة فى مجال التنمية الزراعية، مؤكدًا أن مصر خلال هذه المرحلة الصعبة التى يمر بها العالم بسبب التداعيات السلبية والخطيرة لفيروس كورونا على جميع القطاعات الإنتاجية، إلا أن مصر نجحت فى تحقيق معدلات كبيرة فى مجال تصدير المحاصيل الزراعية لمختلف دول العالم، وكان المزارع المصرى على مستوى المسئولية وحقق نجاحات مبهرة فى توفير جميع المحاصيل والسلع الزراعية من الفواكه والخضراوات التى شهدت استقرارا فى أسعارها.

وكان السفير هشام بدر، سفير مصر بروما، قد أكد على الأهمية التي توليها مصر لصندوق الإيفاد وللمشروعات التي ينفدها في مصر اتساقًا مع استراتيجية الدولة الوطنية لتعزيز قطاع الزراعة، مشيرًا إلى دعم مصر للدور الرائد الذي يلعبه الصندوق كأحد أهم الجهات الأممية التنموية التي تسهم في دفع جهود مختلف الحكومات في مجال التنمية الريفية والزراعية، فضلًا عن تبنيه منهج دعم صغار المزارعين في الدول الأكثر فقرًا خاصة في القارة الإفريقية.

وترأس السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفد مصر خلال الاجتماع السنوي الدوري الـ44 لمجلس محافظي الصندوق، والذي شارك فيه كل من السفير بدر، والدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة، والدكتور رمزي استينو، المستشار الزراعي لمصر بروما، والدكتور سعد موسى، المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الزراعية الخارجية، والدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

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