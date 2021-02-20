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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

دعاء النجار تتقدم بأوراق ترشحها لانتخابات الصحفيين

السبت 20/فبراير/2021 - 11:56 ص
جريدة الدستور
محمد جعفر
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تقدمت اليوم دعاء النجار الصحفية بجريدة الجمهورية ومحررة الملف الصحفي، بأوراق ترشحها لعضوية مجلس نقابة الصحفيين "تحت السن" فى الانتخابات المقرر لها أول جمعة فى مارس المقبل.

قالت "دعاء النجار" إنها قررت الترشح لانتخابات النقابة هذه الدورة من أجل خدمة زملائها الصحفيين وكسب ثقتهم، فى الوقت الذى تواجه فيه المهنة تحديات كبيرة تحتاج استعادة قوة جمعيتنا العمومية وتأثيرها.


وأشارت إلى أنها تأمل في أن تكون العضوة رقم 10 التي تصل لعضوية مجلس النقابة، مشيرة إلى انه من الغريب غياب تمثيل المرأة فى مجلس النقابة على مدار دورتين متتاليتين.

وأكدت أنها طوال 8 سنوات تعيش هموم ومشكلات الصحفيين وما تمر به المهنة، من خلال عملها كمسئول الملف الصحفى بجريدة الجمهورية، خاصة أن بدايتها الصحفية كانت بقسم بريد القراء بالجريدة المعروف عنه أنه من الأقسام الخدمية.

وأوضحت أنها بصدد الانتهاء من برنامجها الانتخابى والذى يغلب عليه الطابع الخدمى فى المقام الأول، مؤكدة أن العمل على تحسين الأوضاع المالية والإقتصادية للصحفيين، وتقديم خدمات متميزة لأعضاء النقابة وأسرهم وتخصيص لجنة للمرأة.

يذكر أن "دعاء النجار" رئيسة قسم بجريدة الجمهورية والمسئولة عن الملف الصحفى بالجريدة، حيث تغطي أخبار نقابة الصحفيين والهيئة العامة للاستعلامات والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، واتحاد الصحفيين العرب، كما أنها خاضت انتخابات النقابة الدورة السابقة وحصلت على قرابة ال 1100 صوت.

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