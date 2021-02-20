أسقف جنوب الولايات المتحدة يحذر من إيميل وهمي منسوب له

أسقف جنوب الولايات المتحدة يحذر من إيميل وهمي منسوب له
السبت 20/فبراير/2021 - 10:19 ص
مونيكا جرجس- تريزة شنودةطباعة
حذر نيافة الحبر الجليل الأنبا يوسف أسقف تكساس وجنوب الولايات المتحدة الأمريكية من قيام أحد الأفراد باانتحال شخصية نيافته وإنشاء إيميل وهمى خاص باسم الأنبا يوسف أسقف جنوب الولايات المتحدة الأمريكية بغرض جمع التبرعات والاموال لأغراض رعوية وخدمية.
وشدد الحبر الجليل في بيانه على أبناء الكنيسة بعدم التعامل مع مثل هذه المراسلات الإلكترونية لتجنب الوقوع ضحية النصب والإحتيال من قبل حيل يقوم بها عدو الخير.
وأضاف نيافته أن على أبناء الكنيسة القبطية مراعاة التأكد من أى أمور مالية تتعلق بتبرعات كنائس الإيبارشية بالرجوع الى الأباء كهنة الكنائس واللجان والخدام التابعين لها والمعروفين لدى شعب كل منها.
وشدد الحبر الجليل في بيانه على أبناء الكنيسة بعدم التعامل مع مثل هذه المراسلات الإلكترونية لتجنب الوقوع ضحية النصب والإحتيال من قبل حيل يقوم بها عدو الخير.
وأضاف نيافته أن على أبناء الكنيسة القبطية مراعاة التأكد من أى أمور مالية تتعلق بتبرعات كنائس الإيبارشية بالرجوع الى الأباء كهنة الكنائس واللجان والخدام التابعين لها والمعروفين لدى شعب كل منها.