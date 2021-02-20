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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

أسقف جنوب الولايات المتحدة يحذر من إيميل وهمي منسوب له

السبت 20/فبراير/2021 - 10:19 ص
الأنبا يوسف أسقف
الأنبا يوسف أسقف تكساس
مونيكا جرجس- تريزة شنودة
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حذر نيافة الحبر الجليل الأنبا يوسف أسقف تكساس وجنوب الولايات المتحدة الأمريكية من قيام أحد الأفراد باانتحال شخصية نيافته وإنشاء إيميل وهمى خاص باسم الأنبا يوسف أسقف جنوب الولايات المتحدة الأمريكية بغرض جمع التبرعات والاموال لأغراض رعوية وخدمية.

وشدد الحبر الجليل في بيانه على أبناء الكنيسة بعدم التعامل مع مثل هذه المراسلات الإلكترونية لتجنب الوقوع ضحية النصب والإحتيال من قبل حيل يقوم بها عدو الخير.

وأضاف نيافته أن على أبناء الكنيسة القبطية مراعاة التأكد من أى أمور مالية تتعلق بتبرعات كنائس الإيبارشية بالرجوع الى الأباء كهنة الكنائس واللجان والخدام التابعين لها والمعروفين لدى شعب كل منها.

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