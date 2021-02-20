شركة سيارات صينية تبدأ إنتاج الأقمار الصناعية التجارية

أعلنت مجموعة "جيلي" القابضة الصينية لصناعة السيارات أن مصنع الأقمار الصناعية التابع لها سيبدأ الإنتاج هذا العام بعد أن وافقت السلطات المعنية على مشروع تصنيع الأقمار الصناعية التجارية.جاء هذا الإعلان بعد موافقة اللجنة الصينية للتنمية والإصلاح على مصنع الأقمار الصناعية الذي تملكه مجموعة جيلي للتكنولوجيا التابعة لشركة جيلي، في مدينة تايتشو بمقاطعة تشجيانغ شرقي الصين، ليكون بذلك أول منشأة لإنتاج الأقمار الصناعية التجارية تقودها شركة في الصين مع قدرات تصنيع خاصة بالفضاء والسيارات.وذكرت المجموعة - في بيان اليوم - أن قطع المعدات الأولى وصلت إلى المصنع وستدخل حيز الإنتاج في أكتوبر المقبل، وأن إنتاجها السنوي سيتجاوز 500 قمر صناعي، مضيفة أنها أنشأت سلسلة صناعية لتطوير وإنتاج وإطلاق وتسويق تطبيقات الأقمار الصناعية.