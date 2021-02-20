قوافل للصحة الإنجابية بـ3 قرى في شربين بالدقهلية ضمن «حياة كريمة»

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن أن سيتم تنفيذ 3 قوافل للصحة الإنجابية بثلاث قرى بمركز شربين هي الضهرية، أبوجلال، بساط كريم الدين، من 22 وحتى 24 من شهر فبراير الجاري.وأضاف مكي، في بيان اليوم، أن هذه القوافل تأتى في إطار الاهتمام والجهود المستمرة لوزارة الصحة والسكان بإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية المجانية وذات الجودة بالوحدات الثابتة على مستوى المحافظة وتحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، تحت شعار "حقك تنظمي" ضمن مبادرة "أيامنا أحلى".وأشار إلى أن هدف هذه القوافل توفير خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان للمنتفعات بقرى "حياة كريمة" والمناطق المحرومة من تلك الخدمات وذات المؤشرات المنخفضة، حيث سيتم تقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الانجابية وخاصة الوسائل طويلة المفعول من خلال مجموعة من أخصائيي تنظيم الأسرة المدربين وأخصائيي النساء لتوقيع الكشف الطبي وصرف وسائل تنظيم الاسره بالوحدات الثابتة والمتنقله ومراكز رعاية الأمومة والطفولة ويتم الإشراف على العمل بالقوافل من خلال فرق الإشراف بمديرية الصحة وبالإدارات الصحية.