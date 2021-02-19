«التعليم العالي»: صدور قرارات جمهورية بتعيينات جديدة في الجامعات
الجمعة 19/فبراير/2021 - 07:16 م
إسراء جمالطباعة
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الجمعة، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.
وجاءت التعيينات على النحو التالي:
- الدكتور جمال عبدالسميع الشاذلي، نائبا لرئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب.
- الدكتور طارق سمير محمد أمين، عميدا لكلية التربية النوعية جامعة القاهرة.
- الدكتور جمال عبدالحي عمران، عميدا لكلية الصيدلة جامعة دمنهور.
- الدكتور إيناس محمد إبراهيم حسن، عميدا لكلية التربية جامعة دمنهور".
- الدكتور مصطفى أحمد حمزة، عميدا لكلية التربية والطفولة المبكرة جامعة دمنهور".
- الدكتور عرفة صبري جمعة حسن، عميدا لكلية العلوم جامعة الفيوم.
- الدكتور أحمد فتحي عبدالمحسن عبدالحميد، عميدا لكلية التربية النوعية جامعة الفيوم".
- الدكتور أحمد عبدالرحمن سيد إبراهيم، عميدا لكلية التجارة جامعة بورسعيد".
- الدكتور علي عبدالرحمن سيد غويل، عميدا لكلية الطب جامعة الوادي "قنا".
وجاءت التعيينات على النحو التالي:
- الدكتور جمال عبدالسميع الشاذلي، نائبا لرئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب.
- الدكتور طارق سمير محمد أمين، عميدا لكلية التربية النوعية جامعة القاهرة.
- الدكتور جمال عبدالحي عمران، عميدا لكلية الصيدلة جامعة دمنهور.
- الدكتور إيناس محمد إبراهيم حسن، عميدا لكلية التربية جامعة دمنهور".
- الدكتور مصطفى أحمد حمزة، عميدا لكلية التربية والطفولة المبكرة جامعة دمنهور".
- الدكتور عرفة صبري جمعة حسن، عميدا لكلية العلوم جامعة الفيوم.
- الدكتور أحمد فتحي عبدالمحسن عبدالحميد، عميدا لكلية التربية النوعية جامعة الفيوم".
- الدكتور أحمد عبدالرحمن سيد إبراهيم، عميدا لكلية التجارة جامعة بورسعيد".
- الدكتور علي عبدالرحمن سيد غويل، عميدا لكلية الطب جامعة الوادي "قنا".