«التعليم العالي»: صدور قرارات جمهورية بتعيينات جديدة في الجامعات

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الجمعة، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.وجاءت التعيينات على النحو التالي:- الدكتور جمال عبدالسميع الشاذلي، نائبا لرئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب.- الدكتور طارق سمير محمد أمين، عميدا لكلية التربية النوعية جامعة القاهرة.- الدكتور جمال عبدالحي عمران، عميدا لكلية الصيدلة جامعة دمنهور.- الدكتور إيناس محمد إبراهيم حسن، عميدا لكلية التربية جامعة دمنهور".- الدكتور مصطفى أحمد حمزة، عميدا لكلية التربية والطفولة المبكرة جامعة دمنهور".- الدكتور عرفة صبري جمعة حسن، عميدا لكلية العلوم جامعة الفيوم.- الدكتور أحمد فتحي عبدالمحسن عبدالحميد، عميدا لكلية التربية النوعية جامعة الفيوم".- الدكتور أحمد عبدالرحمن سيد إبراهيم، عميدا لكلية التجارة جامعة بورسعيد".- الدكتور علي عبدالرحمن سيد غويل، عميدا لكلية الطب جامعة الوادي "قنا".