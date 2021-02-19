تقديم طلب للبرلمان التركي برفع الحصانة عن 9 نواب أكراد

قدم مكتب المدعي العام بأنقرة، اليوم الجمعة، طلبًا إلى وزارة العدل التركية لعرضه على البرلمان التركي، بشأن رفع الحصانة عن 9 نواب بحزب الشعوب الديمقراطي.وفقًا لما ذكره موقع سوزجو التركي، قدم مكتب المدعي العام بأنقرة هذا الطلب بزعم وجود أدلة تثبت تورط النواب في احتجاجات كوباني، وهي احتجاجات متضامنة مع أكراد سوريا عام 2014 عقب سيطرة «داعش» على مدينة كوباني السورية، وشملت أعمال عنف وأودت بحياة 37 شخصًا.وكان المحتجون قد خرجوا إلى الشوارع جنوب شرقي تركيا -منطقة يغلب عليها الأكراد- في أوائل أكتوبر 2014، متهمين الجيش التركي بالوقوف سلبيًا، بينما كان الدواعش على مرأى منهم، يحاصرون كوباني على الجانب الآخر من الحدود في سوريا، وسقط في الاحتجاجات 37 قتيلًا.ومن جهة أخرى، أصدرت الدائرة الجنائية السادسة عشرة بمحكمة الاستئناف العليا بأنقرة، اليوم الجمعة، حكمًا بالسجن لمدة عامين و6 أشهر على نائب حزب الشعوب الديمقراطي، عمر فاروق جرجلي أوغلو، بتهمة «الترويج لمنظمة إرهابية»، وفقًا لما ذكره موقع «كرت» التركي.