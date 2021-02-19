رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
د.كريمة الحفناوى
د.كريمة الحفناوى

فلسطين.. المصالحة والانتخابات

الجمعة 19/فبراير/2021 - 07:02 م
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وسط ترقب السياسات الأمريكية مع إدارة الرئيس الجديد، جو بايدن، وإعلان الخارجية الأمريكية أن الإدارة الجديدة تعتبر القدس جزءًا من حل الوضع النهائى عبر مفاوضات مباشرة، مع الإشارة إلى أن الحل يقوم على التفاوض على أساس حل الدولتين.
ووسط تصعيد من العدو الصهيونى بالسعى لإقرار مخطط يقضى ببناء حى استيطانى مكون من ٩٠٠ وحدة وسط القدس، يشمل منشآت رياضية ووحدات سكنية موزعة بين عمارات سكنية ومكاتب إدارية ومناطق تجارية، هذا بجانب الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية اليومية ضد الشعب الفلسطينى.
ووسط سرعة قطار التطبيع من قِبل دول عربية مع الكيان الصهيونى، عُقِدت فى القاهرة فى الفترة من ٧ - ١٠ فبراير جلسة من جلسات الحوار الفلسطينى من أجل إنهاء الانقسام الفلسطينى وتذليل العقبات لتحقيق المصالحة الفلسطينية وتهيئة الأجواء لإطلاق الانتخابات «التشريعية والرئاسية والمجلس الوطنى» بدءًا من شهر مايو المقبل.
وصرحت منظمة فتح، فى مؤتمر صحفى عقب محادثات القاهرة، بأن كل الفصائل الفلسطينية التى اجتمعت فى القاهرة «١٤ فصيلًا» برعاية مصرية اتفقت على إحداث اختراق استراتيجى للمأزق الحالى، وهو الانقسام، وتم التوافق حول الانتخابات وأولها المجلس التشريعى ثم الرئاسة ثم المجلس الوطنى، على أن تضمن الجامعة العربية والأمم المتحدة إجراء الانتخابات فى كل الأراضى الفلسطينية بما فيها القدس.
من المعروف أن بعض الفصائل رفض المشاركة فى الانتخابات، ولكنه بارك خطوة المصالحة بين فتح وحماس ووافق على المسار الديمقراطى واحترام نتائج الانتخابات، وأجمعت الفصائل على منظمة التحرير كممثل للشعب الفلسطينى وعلى الدولة الفلسطينية كاملة السيادة والقدس عاصمتها، كما أجمعت على أن المقاومة الشعبية هى الخيار الأنسب، وأن تغيير قواعد الاشتباك مع الاحتلال تخضع للتوافق والإجماع. ومن المعروف أيضًا أنه تتفاوت آراء المشاركين من الفصائل حول اتفاق أوسلو ١٩٩٣ بين من رآه يفتح الباب أمام دولة فلسطينية، وفريق يطالب بالخروج من نفق أوسلو المظلم الذى استنزف الفلسطينيين لما يقرب من ثلاثة عقود دون مكاسب غير سلطة فلسطينية محدودة مع سياسات إسرائيلية باستمرار قضم وضم أراضٍ فلسطينية وإنشاء مستوطنات مع حماية الطرق بينها، ما يدمر أى إمكانية لدولة فلسطينية فى المستقبل، وفريق ثالث يطالب بالتحلل من الرهان الخاسر على مفاوضات لا يتوافر الحد الأدنى من مقومات نجاحها فى تأمين حقوق الشعب الفلسطينى التى نصت عليها الشرعية الدولية.
وفى الوقت ذاته الذى عُقِدت فيه جلسات الحوار تم عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، برئاسة سامح شكرى، وزير خارجية مصر الذى يرأس الدورة الحالية للمجلس، لبحث خطوات تعزيز التضامن العربى ودعم القضية الفلسطينية، وفى الاجتماع قدم كل من وزير الخارجية المصرى سامح شكرى، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدى، مشروع قرار لدعم القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المحورية والمركزية بالنسبة للدول العربية، وأنها تحظى بثبات الموقف العربى الداعم لحقوق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، بجانب التزام الدول العربية بدعم فلسطين سياسيًا واقتصاديًا وماليًا وذلك بتفعيل «شبكة الأمان المالية» التى قررتها القمم السابقة من خلال تقديم ١٠٠ مليون دولار شهريًا لموازنة السلطة الفلسطينية.
ومن أهم نتائج ومميزات اتفاق القاهرة أنه يعمل على توفير بيئة ديمقراطية لسلامة ونزاهة العملية الانتخابية بالتأكيد على ضمان الحريات العامة، بما يصون حق الترشح والانتخاب والدعاية الانتخابية بحرية، وإطلاق سراح المعتقلين من السياسيين فى الضفة الغربية وقطاع غزة، بجانب التزام الجميع بنتائج العملية الانتخابية. وفى هذا الإطار قدمت الفصائل الفلسطينية عدة أوراق تحمل الضمانات من أجل نزاهة الانتخابات، ومنها عدم تدخل الأمن فى العملية الانتخابية، والعمل على إجراء الانتخابات فى القدس، والتأكيد على تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن الثلث، والعمل على إنهاء الانقسام مع وضع آلية استمرار الحوار لإنجاز كل المهام التى تضمنها البلاغ الختامى لاجتماع الأمناء العامين «رام الله- بيروت» فى ٣ سبتمبر ٢٠٢٠، بما فى ذلك سبل استنهاض المقاومة الشعبية وتفعيل قيادتها الوطنية الموحدة وصياغة استراتيجية وطنية كفاحية جديدة لمواجهة الاحتلال ومخاطر التوسع الاستيطانى والضم والتطبيع.
إننا نتمنى أن تتوافر الإرادة السياسية تحديدًا بين قطبى النزاع «فتح- حماس» لإيجاد حلول جذرية للملفات الشائكة والعالقة بين الجانبين من أجل إنهاء الانقسام ومن أجل إجراء انتخابات نزيهة وشفافة فى جميع فلسطين الضفة والقطاع والقدس الشرقية.

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