طوبار.. العازف على أوتار القلوب «2-3»



كانت دولة الإنشاد لا تزال قوية، وتزدحم ساحتها بعدد من العمالقة، على رأسهم صاحب الصوت المقتدر الشيخ «طه الفشنى»، وإلى جواره كبار كالشيخ «محمد الفيومى»، و«عبدالسميع بيومى»، ولم يكن سهلًا أن يثبت «طوبار» وجوده بأداء يميزه وسط هؤلاء الكبار، فاختار أن يهتم كثيرًا بالابتهالات، والأداء الفردى الضارع الخاشع، أكثر من اهتمامه بالتواشيح والأداء مع مجموعة، وإنشاد المولد، فرغم إجادته هذه الألوان، فإن مستواه فيها لم يكن ليضعه فى طبقة أئمة الصف الأول. إن «نصرالدين طوبار» هو مؤسس فن الابتهال، ومعِد قواعده، ورافع رايته من بين المنشدين جميعًا،

فقد اتكأ الشيخ فى أدائه على الضراعة الخاشعة، والمناجاة الباكية، ودخل صوته إلى قلوب الجماهير، التى تلهفت للاستماع إلى كلمات «طوبار» المختارة بعناية، وإلى أدائه الممتلئ بالشجن والحزن. ولا تتضح هذه الحقيقة إلا بإدراك الفرق بين أقسام الإنشاد الدينى، لا سيما بعد أن رسَّخَت الإذاعة فى وعى جمهور المستمعين معنى خاطئًا، بإطلاقها لفظة «ابتهال» على كل أشكال الإنشاد الدينى، حتى لو كانت القطعة المقدمة قصيدة، أو موشحًا، أو قصة المولد، ومَن يبحث فى تاريخ الإنشاد المسجل ومساراته الزمنية، سيدرك أن لون «الابتهال» لم يتبلور فى مصر بصورة كاملة وواضحة إلا مع ظهور الشيخ «طوبار»، فما قبله لم يكن إلا تسابيح وأدعية، تمهد غالبًا لأذان الفجر، وإذا أخذنا تسجيلات الشيخ «على محمود» مثالًا، فإننا لا نكاد نجد فيها لون «الابتهال»، فهى بين ألوان ثلاثة: قصيدة مثل «أدخل على قلبى المسرة والفرح»، أو موشح مثل «اقرأ اللوح البيانى الأتم» أو مولد مثل البرزنجى أو المناوى.

وقد غابت هذه الحقيقة عن كثيرين من المهتمين بفنون التلاوة والإنشاد فى مصر، ومن أشهر هؤلاء الأستاذ «محمود السعدنى»، الذى زعم فى كتابه الشهير «ألحان السماء» أن فن الإنشاد الدينى تدهور على يد الشيخ «نصرالدين طوبار»، واعتبر أن الشيخ أعاد فن التواشيح إلى حلقات الدراويش والمجاذيب، وهذا الموقف من «السعدنى» ليس إلا خلطًا بين ألوان الإنشاد الدينى، واختزالها فى «التواشيح»، التى مثلت دائمًا جانبًا هامشيًا فى مسيرة الشيخ «طوبار»،

بالرغم من أن تسجيلات الرجل، التواشيح بمصاحبة البطانة، تثبت أنه لم يخرج بأى شكل عن النمط التقليدى الموروث، وبالطبع لا يصل أداؤه فيها إلى مستوى «الفشنى» أو «الفيومى»، لكنه قطعًا لم ينحدر بمستواها، ولم يحولها إلى طريقة «مجاذيب الصوفية»، كما يقول السعدنى، إذن يجب على من يتصدى لوزن تجربة الشيخ «طوبار» أن يظل منتبهًا لتلك الفروق بين ألوان الإنشاد، وأنّ يتذكر دائمًا أن «طوبار» حاز شعبيته الواسعة، وجماهيريته الكبيرة الممتدة إلى اليوم من اهتمامه بالابتهالات لا التواشيح، وبالأدعية لا بالقصائد، وبالأداء الضارع لا البطانة المتمرسة.

عند دراسة تراث الشيخ طوبار، نرى شخصيتين للمنشد الكبير، أو بالأحرى نرى أسلوبين مختلفين فى الأداء، فالابتهالات الإذاعية، المسجلة داخل أستوديو، تتسم بالخشوع، والتمسك بمقام موسيقى واحد، بل ويغلب عليها ترك التطريب، وما زالت هذه الابتهالات تلقى قبولًا واسعًا بين المستمعين، بينما يختلف الشيخ تمامًا فى أدائه وسط جماهيره، لا سيما فى الليالى الاحتفالية، والسرادقات الكبيرة، حيث يستخدم «طوبار» إمكاناته كلها، ويوظف درايته الموسيقية، متنقلًا بين المقامات المختلفة، ومقدمًا جرعات من الطرب، الذى يُرضى الباحثين عن «السلطنة».

كان الشيخ «نصرالدين طوبار» من أحرص المنشدين على انتقاء الكلمات المؤثرة الرقيقة، ذات الوقع المباشر على المستمع، ونذكر منها على سبيل التمثيل تلك الكلمات التى كتبها له الشاعر الإسلامى الكبير الشيخ «الصاوى شعلان»، واشتهرت للغاية فى أرجاء العالم الإسلامى: «بالله إيمانى.. وفيه رجائى.. وإلى علاه ضراعتى وبكائى.. يا مؤنسى.. فى وحدتى.. يا منقذى.. فى شدتى.. يا سامعًا لندائى.. فإذا دجى ليلى.. وطال ظلامه.. ناديت يارب.. فكنت ضيائى».

حرص الشيخ طوبار على التنويع المقامى فى ابتهالاته المسجلة للإذاعة، ومن أشهرها: «يا إله العالمين حنينى دائم- مقام بياتى- ومجيب السائلين حملت ذنبى- مقام راست- وطال فى ساحة الرجاء دعائى، يا من ملكت قلوبنا، وهو الله رب الوجود ولا معبود إلا هو». كما سجل بعض التواشيح مع البطانة، لعل من أشهرها «يا من رضيت لنا دين الهدى دينًا»، ويا من له فى يثرب روضات.

ولا شك أن هذا التنويع لم يكن مصادفة، وإنما كان بخطة واضحة فى ذهن الشيخ، ومن الضرورى هنا أن ننتبه إلى أن هذه الابتهالات الإذاعية، تمثل لونًا من ألوان الارتجال، لكن أثر الإعداد المسبق واضح فيها، وهى من دلائل القدرات التلحينية للشيخ «نصرالدين»، ورغم اختلافها المقامى، فإن الرجل استطاع أن يطبعها بطابع جامع، وأن يؤطرها بإطار مميز، فتتكون كلها من أجزاء رئيسية هى: استهلال تتضح منه شخصية المقام، ثم تصعيد بجمل رشيقة تتسم بالرقة والخشوع والضراعة، ثم قفلة أنيقة ومؤثرة.

كان فجر الجمعة من كل أسبوع، موعدًا ينتظره محبو الشيخ فى أرجاء مصر والعالم الإسلامى، كى تصافح آذانهم صوت «طوبار» فى ابتهالات الفجر، التى جعلها الشيخ حية نابضة، تسمع فيها صيحات الاستحسان من آلاف المتوافدين على مسجد الحسين، لأجل لقاء مباشر مع منشدهم الأثير، كان الفجر الأسبوعى المنتظر مختلفًا، فى روحانيته وصفائه، بل وازدحامه، حيث كانت الشرطة تضطر أحيانًا لزيادة الخدمات الأمنية حول المسجد، لمواكبة الإقبال الجماهيرى الكبير.

وفى ابتهالات الفجر، كان الشيخ طوبار يقدم اللون الذى تميز به، الخشوع والحزن والضراعة والبكاء، لم يكن فى لقاءات الفجر يهتم كثيرًا بمعايير الجودة الفنية، ولا بأفانين الطرب والقفلات الحراقة، وكان التجاوب الجماهيرى معه غير مسبوق، لأن صوته الضارع واكب الشعور الدينى المتزايد عقب هزيمة يونيو عام ١٩٦٧، واستمر الشيخ فى طريقته، مع اختيار الكلمات التى تناسب هذه الحالة، وجدت الجماهير فى ابتهالات «طوبار» سلوى وعزاء لمعاناتهم، سواء كانت تلك المعاناة تخص الأمة كلها، فى طلبها للنصر على الأعداء، وتجاوز هوان الهزيمة، أم كانت معاناة شخصية، تختلف باختلاف هموم كل محزون.

