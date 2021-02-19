وفاء عامر: تقديم 60 حلقة من «بنات موسي» ورائه مفاجأة.. وهذا أكثر ما جذبني في «سكن البنات» (حوار)

- أتواجد في "لحم غزال" كضيفة شرف.. ووافقت بعد مكالمة من غادة عبدالرازق

- لن أشارك في مسلسل يحمل اسم "الحلال والحرام



بداية حدثينا عن مسلسل "سكن البنات"؟



كيف رأيت عرض المسلسل علي منصة إليكترونية من البداية؟



وكيف رأيت تقديمه علي قنة فضائية بعد ذلك ؟



وكيف كان التعاون مع الفنانة دينا؟



وما أكثر الأشياء التي تميز مسلسل "سكن البنات"؟



وماذا عن قصة العمل نفسه ؟



لماذا تحمست لتقديم دور ضيفة شرف في مسلسل "لحم غزال"؟



بالتأكيد هناك اختلاف في الدور عما قدمتيه من قبل.. تعليقك؟



لماذا قلتِ إن الأدوار الشعبية "وحشتك".. هل لأنها مؤثرة؟



كيف تم ترشيحك للدور في المسلسل ؟



كانت آخر أعمالك مسلسل "إلا أنا" في حكاية "بنات موسي".. حدثينا عن ما قيل حول مشاركتك في الحكايات مرة أخرى؟



ما هو الجديد الذي دفع صناع العمل لتقديمه الي 60 حلقة ؟



موافقتك علي تقديم 60 حلقة منه وراءها الكثير؟



كان هناك حديث حول مسلسل "الحلال والحرام".. تعليقك؟



شاهدنا دعمك الكبير لمطرب شاب اسمه مصري.. تعليقك؟



أخيرًا.. البعض اعتبر أن الفيديو ومشاركتك فيه هو أسلوب دعائي مدفوع؟



حققت الفنانة وفاء عامر طيلة مشوارها الفني نجاحات كبيرة، خاصة في الدراما التليفزيونية، بينما وضعت لنفسها بصمة مختلفة في كل عمل شاركت فيه، ومؤخرًا كان يعرض لها مسلسل "سكن البنات"، على أحد المنصات الإليكترونية، وهو الذي يعرض على شاشة قناة النهار منذ أسابيع قليلة، وكشفت وفاء عامر في حوارها لـ"الدستور"، عن تفاصيل الشخصية التي تقدمها في المسلسل إضافة الي الجديد لديها، فيما كشفت عن مفاجأة بخصوص حكايات مسلسل "إلا أنا" وبالأخص حكاية "بنات موسي"، والتي حققت نجاحًا كبيرًا، والي نص الحوار..بخصوص مسلسل سكن البنات مع محمد النقلي والنجمة دينا فالعمل به متعة كبيرة، وأستاذ ممدوح شاهين قدم مسلسل كبير ورغم الظروف الصعبة فهو لم يبخل علينا نهائيًا، ومعنا فريق كبير من النجوم مثل النجوم دينا ومحمد نجاتي وهدير وحسني شتا ومحسن صبري وليان عامر وهو فضالي وحجاج عبدالعظيم وهاجر الشرنوبي وألفت عمر وآخرون وهو من تأليف أحمد صبحي وكان يحمل العمل اسم من قبل "هي" حتي تم الاستقرار على الاسم الجديد "سكن البنات"، والذي عرض علي أحد المنصات مؤخرا ويعرض حاليا علي شبكة قنوات النهار.نجاح مسلسل سكن البنات سوف يدفعني لأن أوجه فكري الفترة المقبلة إلى المنصات بشكل كبير، بينما المسلسل الجيد هو من يصنع النجاح أي كان مكان عرضه سواء علي شاشة فضائية أو منصة إليكترونية، وهناك منافسات كبيرة بين المنصات المختلفة وهذا في صالح الصناعة بشكل عام وهو توجه عالمي جيد، العمل الجيد الناس بتجري وراه".العمل عندما يتم عرضه بعد ذلك علي قناة فضائية يتيح لمن لم يشاهده علي المنصة في متابعته في كل شيء له جمهوره وبفضل الله مع عرض العمل غلي قناة النهار تلقيت ردود أفعال قوية ومختلفة عن الا تلقيتها من قبل خاصة أنها من جمهور الشارع وأتمنى مع الحلقات المقبلة أن يلقي العمل نجاحا أكبر.العمل مع الفنانة دينا في مسلسل "سكن البنات"، كان ممتعًا بشكل كبير وشرفت بالتواجد معها في المسلسل، ومع فريق العمل بالكامل، وأتمني أن تتكرر التجربة مرة أخري، ورغم ظروف العلم الصعبة خاصة في ظل فيروس كورونا المستجد كوفيد 19؛ إلا أن هناك كانت إجراءات احترازية مشددة من قبل، الجميع بسبب تفادي تلك الأزمة داخل اللوكيشن، وكان اللوكيشن مقتصرا لمن له الضرورة، وأتمنى من الله أن يحفظنا أجمعين.ما يميز هذا المسلسل انه يناقش عدد من القضايا الاجتماعية الهامة، ومنها علاقة الأم التي اهتمت بالزواج، وكيف أثر ذلك على ابنتها وهل تأجيرها الغرف لبنات أخريات سيعوض هذا الفراغ أم لا إضافة إلي أن العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي ويناقش قضايا تخص الفتيات المغتربات، من خلال حكايات لمجموعة من الطالبات المغتربات اللائي يسكن في إحدى الفيلات وأنا أمتلكها.كان هناك أخبار بخصوص مشاركتك البطولة في مسلسل "لحم غزال" أمام الفنانة غادة عبدالرازق.. تعليقك؟بخصوص مسلسل "لحم غزال" فهو بطولة النجمة غادة عبدالرازق، ووجودي في العمل هو ضيفة شرف مع نجمة مهمة مثل غادة عبدالرازق، ومعاناة نجوم كتير جدًا منهم شريف سلامة، عمرو عبدالجليل، مي سليم، رحاب الجمل، إيهاب فهمي، أحمد خليل، شريف دسوقي، وليد فواز، وخالد محمود، وهو من تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة، الذي أسعد أنني أتعامل معه في هذا العمل.لا أستطيع الحديث عن القصة القصة يشاهدها الجمهور ولا يجب الحديث عنها، إضافة إلى ذلك فأنني ما يصلح أن أقوله أن فريق العمل ككل سوف يقدم مسلسل قوي وفكرة لم تقدم من قبل، أما دوري فهو ضيفة شرف كما قلت سابقًا وسوف يتم عرض المسلسل على إحدى القنوات المهمة في الوطن العربي.أقدم شخصية "قدرية القادرة"، وهي امرأة شديدة في التعامل وضيفة الشرف لم يزعجني نهائيًا لأن الأهم هو كيفية التأثير بالدور من خلال الأداء وأنا متفائلة بشكل كبير بوجودي في العمل حتي ولو بطريقة بسيطة، وأتوقع ان تري ردود أفعال قوية الشخصية التي أقدمها.أنت تصر على أن أكشف تفاصيل الشخصية، ولكن في الحقيقة أن اقدم شخصية "معلمة في المدبح"، شخصية لا تضحك نهائيًا، وأنا بشكل عام وحشتني الأدوار الشعبية حتى لو هقدمها كضيفة شرف، ولكني بالتأكيد أتمني تقديمها في عمل طويل، ومساحة أكبر، وضيفة الشرف لما تكون مهتمة بالتفاصيل بتسيب بصمة مهمة طبعا.الشخصية الشعبية بالطبع مؤثرة بشكل كبير، وتلقي ردود فعل قوية، وأنا عندما قلت "وحشني الشعبي"، لأننا وأهلنا تربينا في الأحياء الشعبية، والناس تشعر بالدور جدا.لا أعلم بالتحديد ولكن المكالمة التي جاءت لي كانت من الفنانة غادة عبدالرازق، والمكالمة دي كانت بسطاني بشكل كبير، وهي نجمة مهمة وكبيرة.لن أشارك في حكاية جديدة، ولكن نظرًا لنجاح الحكاية الخاصة بـ"بنات موسي"، مع صناع العمل ككل منهم صبري فواز، وكمال أبو رية، ومحمد عز، ونادية رشاد، وياسر على ماهر، وصفاء جلال، وديانا هاشم، وهاجر عفيفي، وشاهيستا سعد، ومجدي السباعي، ومصطفى عبد السلام، ومحمد العمروسى ومحمد درويش، وفتحي سالم، ورضوى جودة وكل المشاركين فيه، قررت الجهة المنتجة أن تقدم الحكاية إلى 60 حلقة، والعمل هو من تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج محمد أسامة.أولا النجاح الذي حققته الحكاية نفسها جعل فريق عمل المسلسل يفكر في ذلك، إضافة إلى أنني أراها فكرة جيدة جدًا، خاصة أن بقية الأحداث سوف تكشف عن ما سوف يحدث بعد تعرض "العم" الشخصية التي قدمها الفنان صبري فواز بعد الشلل، وما في شخصية "سعاد" نفسها التي أقدمها في المسلسل هل ستتغير أم ستدخل في صراعات أخري، وهل سوف تتزوج أم لا، وان حدث ما هي مواصفات هذا الشخص.بالفعل لأنني أعتبر مسلسل "إلا أنا"، وحكاية "بنات موسي" "حتة من قلبي"، وإن شاء الله نعمل حاجة كويسة."مافيش مسلسل اسمه الحلال والحرام، كان كلام وتوقف عن مناقشته مافيش حاجة لغاية دلوقتي للجمهور في رمضان غير لحم غزال".أصريت علي دعم مصر الموهبة الشابة، لأن من حق الناس أن تستمتع لصوت حلو وصوت مصري هو صوت جميل والشركة واعدة تقف وراء الجديد والأصوات الحلوة وهم يحبون الفن وعائلة الشاعر المنتجة لأغنياته؛ هي عائلة محبة للفن أما عن أكثر شيء جذبني لتشجيعه ودعمي له لأنه صوت مختلف ممكن حد يصنفه أو يقربه من صوت بهاء سلطان، ولكن هذا ليس عيب أن يكون صوته مثل بهاء سلطان فهو فنان كبير ونتمنى أن يكون عندنا 100 مثل بهاء سلطان و100 مثل محمد صلاح وغيرهم من الموهوبين.قمت بعمل فيديو لمطرب مصري عبر صفحتي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ومن يعتبره أسلوب دعاية يعتبره كما يشاء، ولكني في الحقيقة، أقوم بدعاية لصوت مصري أصيل وأنا لست مأجورة ومعروفة وأشجع المواهب دائمًا والناس تعلم ذلك.