رابط استخراج أكواد الامتحانات للصف الثاني الثانوي 2021 وأخر موعد لتسجيل الاستمارة

طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طلاب الصف الأول والثاني الثانوي بسرعة تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات الفصل الدراسي الأول الإلكترونية عبر أجهزة التابلت، قبل إغلاق باب تسجيل استمارة الامتحان للحصول على كود الامتحان، ما دفع الكثير من الطلاب للاستعلام عن أكواد الامتحانات للصف الأول والثاني الثانوي 2021.

أخر موعد لتسجيل استمارة امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي 2021

حددت وزارة التربية والتعليم أخر موعد لتسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم للامتحان في 21 فبراير 2021، على أن تبدأ امتحانات أولى وثانية ثانوي في 28 فبراير الجاري.

ونبهت وزارة التربية والتعليم جميع طلاب أولى وثانية ثانوي بتحديث التابلت وتحميل أيقونة تطبيق تنويهات والانتظار لكيفية تشغيلها لتلقي أي تنويهات فور صدورها.



كما طالبت طلاب الصف الأول والثاني الثانوي بالالتزام بإزالة أي محاولات تهكير للتابلت منعا لخروج التابلت من منظومة التربية والتعليم، والاستعداد جيدا للامتحان بالمذاكرة والمراجعة على كل مادة قبل أدائها.



رابط أكواد الطلاب الصف الأول والثاني الثانوي

يمكن الحصول على أكواد الطلاب الصف الأول والثاني الثانوي، من خلال اتباع الخطوات التالية بعد تسجيل الدخول رابط أكواد طلاب الثانوية العامة من هنا .

1- كتابة الرقم القومي الخاص بالطالب والمتواجد في شهادة الميلاد المميكنة أو الكمبيوتر.

2- كتابة تاريخ الميلاد المدون في شهادة الميلاد.

3- كتابة المحافظة محل إقامة الطالب.

4- تحديد جنس الطلاب ذكر / أنثى.

5- الضغط على كلمة تسجيل الدخول.



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استعداد التربية والتعليم لامتحانات الثانوية

في السياق ذاته، أصدرت وزارة التربية والتعليم، خطاب رسمي لمديريات التربية والتعليم في المحافظات، طالبت فيه بضرورة الانتهاء من تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي في موعد نهايته الأحد 21 فبراير 2021.

وشددت الوزارة في خطابها لمديريات التعليم بالمحافظات، على ضرورة التأكد من استقرار خدمات الانترنت داخل المدارس الثانوية، والإنتهاء تسليم الطلاب أجهزة التابلت وشرائح البيانات.

