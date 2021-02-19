«البرود مستمرة».. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

بالتزامن مع حالة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد التي بدأت من الأسبوع الماضي ومستمرة حتى اليوم الجمعة، حيث تعرضت مصر لمنخفض جوي بالقرب من الجزر اليونانية، يتجه نحو السواحل الشمالية المصرية بسبب التيارات القطبية الباردة، يصاحبه نشاط في حركة الرياح الشمالية الغربية الباردة، تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال وجنوب الصعيد والوجه البحرى والقاهرة وشمال سيناء.تواصلت "الدستور" مع محمود شاهين، مدير مركز التحليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، الذي قال إن طقس اليوم الجمعة يشهد حالة مناخية مائله للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة على غالبية الأنحاء ليلًا.ولفت إلى أن هناك أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى بنسبة 30% تقريبًا، ومن خفيفة إلى متوسطة على مناطق من دمياط بورسعيد والعريش والبحيرة وكفرالشيخ والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية، ومتوسطة على مناطق من مطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم، وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة بين 09ـ18، والإسكندرية بين 17ـ11، وبورسعيد بين 09-18، وشرم الشيخ بين 14-21، وأسوان بين 10ـ21، وكاترين بين 02ـ18، والإسماعيلية بين 09ـ18، والأقصر بين 9-21.وعن حالة طقس غدًا السبت، أشار "شاهين"، إلى أنه سيكون طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا، على القاهرة والوجه البحري، مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا على السواحل الشمالية الشرقية والغربية، والرياح معتدلة، دافئ نهارًا بارد ليلًا على جنوب سيناء والرياح نشطة.ويكون الطقس معتدلًا نهارًا شديد البرودة ليلًا على شمال الصعيد والرياح معتدلة، ودافئًا نهارًا شديد البرودة ليلًا على جنوب الصعيد والرياح معتدلة فيما تتراوح درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري بين 9ـ19، والسواحل الشمالية بين 11ـ18، وجنوب سيناء بين 14ـ23، وشمال الصعيد بين 07ـ20، وجنوب الصعيد بين 09ـ23 درجة مئوية.وأوضح تفاصيل طقس الأحد، حيث سيسود طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا، على القاهرة والوجه البحري، مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا، مع أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية والرياح معتدلة.ويكون الطقس مائلًا للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة السواحل الشمالية الشرقية، ودافئًا نهارًا باردًا ليلًا، والرياح معتدلة على جنوب سيناء، معتدلًا نهارًا شديد البرودة ليلًا والرياح معتدلة على شمال الصعيد، ودافئًا نهارًا شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة على جنوب الصعيد فيما وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري بين 9 ـ 19، والسواحل الشمالية بين 11ـ18، وجنوب سيناء بين 15ـ24، وشمال الصعيد بين 07ـ20، وجنوب الصعيد بين 10ـ23 درجة مئوية.وشدد على ضرورة متابعة المواطنين لأحوال الطقس، وفي حال حدوث اضطرابات مناخية، يفضل ارتداء ملابس ثقيلة لعدم الإصابة بنزلات شعبية، مؤكدًا أنه في حال تطرأ أي ظواهر مفاجئة على حالة الطقس ستنشر هيئة الأرصاد بيانًا، وأنه يتم تحديث بيان الهيئة بشكل يومي وفقًا للظواهر المناخية.