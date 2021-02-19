ماذا قال أبطال مسلسل لؤلؤ عن الحلقة الأخيرة؟



وأعرب الفنان محمد مهران، كاتب سيناريو وحوار مسلسل لؤلؤ، للفنانة مى عمر، عن سعادته بردود الأفعال الإيجابية وإعجاب الجمهور بالمسلسل، معبرا عن امتنانه لأحد الأقلام التي كتب بها سيناريو المسلسل من بين 14 قلمًا كتب بها، مهنئًا صناع المسلسل بهذا النجاح.



ونشر مهران، صورة القلم، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، قائلا: "القلم ده هو واحد من 14 قلمًا كتبت بيهم سيناريو وحوار لؤلؤ، كلهم حبرهم خلص، لكن هيظل القلم ده ليه معزة خاصة عندى، لأنه أول قلم أخلص حبره"، وأضاف مهران: "الحمد لله إن المسلسل عجب الناس ونجح نجاح كبير، وده بفضل ربنا سبحانه وتعالى واجتهاد كل فرد اشتغل في العمل ده، مبروك لكل صناع العمل النجاح الكبير".



وأضافت "ميعمر"، في تصريح لأحد البرامج التليفزيونية: "لما الشخص بيكتب حاجة غير لما بيشوفها بعد ما بتتصور على الورق، الفكرة كانت مختلفة لكن لما شفتها بعد ما اتنفذت واتصورت اتضايقت جدًا، وكانت نهاية الحلقة هي قتل (مجدي هلال) لـ(بدر) دفاعًا عن مستقبل (لؤلؤ) ودخوله السجن".اقرأ أيضا: