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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

ماذا قال أبطال مسلسل لؤلؤ عن الحلقة الأخيرة؟

الجمعة 19/فبراير/2021 - 03:55 م
مسلسل لؤلؤ
مسلسل لؤلؤ
نوران إمام
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حالة من الجدل أثارها مسلسل "لؤلؤ" والتي تم إذاعة أخر حلقاته ليلة أمس ولاقت الحلقة على ردود أفعالًا متباينة، حيث بدأ نجوم العمل بالاحتفاء بمناسبة انتهاء عرض مسلسل لؤلؤ، عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق الفنان محمد الشرنوبي، على أحداث الحلقة الأخيرة من لؤلؤ، فور عرضها ونشر مجموعة من الصور من أحداث الحلقة.

ماذا قال أبطال مسلسل لؤلؤ عن الحلقة لاخيرة؟

وكتب الشرنوبي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "مبسوط أوي بردود أفعالكم واتمنى يكون المسلسل عجبكم ولو كرهتوا بودة يبقى برافو عليكم عشان هو فعلا ميبتحبش وأنا هكون مبسوط انني نجحت في اني اوصلكم الشخصية، ننسى بقى بودة عشان أنا رجعت شرنوبي عادي".

كما علقت الفنانة مي عمر انزعاجها بعد مشاهدتها الحلقة الأخيرة من مسلسل "لؤلؤ"، خاصة بعد وقوع ظلم كبير على "مجدي هلال" الذي جسد دوره الفنان إدوارد، وتمنت أن يرجع بها الزمن لتغير النهاية، خاصة أنها صاحبة قصة المسلسل، وقالت "مي" "النهاية ضايقتني، ولو يرجع بيا الوقت هغيرها لأن لما بيبقي فيه حد كويس جدًا بتضايقي ان نهايته بيبقي اتظلم فيها".

وأضافت "ميعمر"، في تصريح لأحد البرامج التليفزيونية: "لما الشخص بيكتب حاجة غير لما بيشوفها بعد ما بتتصور على الورق، الفكرة كانت مختلفة لكن لما شفتها بعد ما اتنفذت واتصورت اتضايقت جدًا، وكانت نهاية الحلقة هي قتل (مجدي هلال) لـ(بدر) دفاعًا عن مستقبل (لؤلؤ) ودخوله السجن".

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وأعرب الفنان محمد مهران، كاتب سيناريو وحوار مسلسل لؤلؤ، للفنانة مى عمر، عن سعادته بردود الأفعال الإيجابية وإعجاب الجمهور بالمسلسل، معبرا عن امتنانه لأحد الأقلام التي كتب بها سيناريو المسلسل من بين 14 قلمًا كتب بها، مهنئًا صناع المسلسل بهذا النجاح.

ونشر مهران، صورة القلم، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، قائلا: "القلم ده هو واحد من 14 قلمًا كتبت بيهم سيناريو وحوار لؤلؤ، كلهم حبرهم خلص، لكن هيظل القلم ده ليه معزة خاصة عندى، لأنه أول قلم أخلص حبره"، وأضاف مهران: "الحمد لله إن المسلسل عجب الناس ونجح نجاح كبير، وده بفضل ربنا سبحانه وتعالى واجتهاد كل فرد اشتغل في العمل ده، مبروك لكل صناع العمل النجاح الكبير".

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