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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أحداث مسلسل مي عمر الجديد «لؤلؤ» الحلقة 39

الخميس 18/فبراير/2021 - 06:43 م
مي عمر الجديد «لؤلؤ»
مي عمر الجديد «لؤلؤ»
حسن أمين
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تواصل أحداث المسلسل الدرامي «لؤلؤ» الذي تخوض بطولته الفنانة مي عمر إثارة الجمهور بعد تصاعد الصراع بين أبطاله خلال الحلقات الأخيرة واشتدت خاصة في الحلقة الـ39 التاسعة والثلاثون.

أحداث الحلقة التاسعة والثلاثون 39 من مسلسل لؤلؤ:

- بدأت الحلقة الـ39 من مسلسل لؤلؤ بإخبار لؤلؤ الظابط الذي يتابع قضية طعنها بسكين خلال الحلقات الماضية بأنها اكتشفت من هو الذي حاول قتلها.

- اتفقت "لؤلؤ" مع والدها الذي يجسد شخصيته الفنان حمدي هيكل بأن يتفق مع كل من الفنانة هيدي كرم التي تجسد شخصية "داليا" والفنانة نجلاء بدر التي تظهر بدور "نهال" بأن يقابلهما في إحدى الإماكن وان يسير معهم على خطى اتفاقه بأن يقوم بقتل "لؤلؤ" و"طارق نصار" الذي يجسده الفنان أحمد زاهر.

- ذهبت لؤلؤ إلى "بودا" الذي يجسده الفنان محمد الشرنوبي لتوديعه قبل ذهابه لقتل "مروة" التي تجسدها الفنانة هدير عبد الناصر والتي اتفقت معها هي الأخرى أن تقتل "بودا" من أجل الانتقام من الثنائي.

- وتقابل "بودا" بـ"مروة" من اجل العشاء سويا وفي نية كل منهم ان يضع للاخر سم في الطعام وقام "بودا" بوضع السم في المشروب الخاص بـ"مروة" فيما لم تستطيع مروة ان تفعل ذلك ببودا والتي اعترفت له قبل وفاتها ان لؤلؤ دفعتها لقتله بالسم لكنها لم تستطيع ذلك من أجل حبها له.

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- وانتهت الحلقة بمشهد الذي يجمع كل من نجلاء بدر وهيدي كرم وحمدي هيكل وهما جالسون في احدى المطاعم ليتفاجئوا بدخول لؤلؤ المطعم من اجل الحديث معهم بعد أن كشفت خطتهم بقتلها.

احداث وقصة مسلسل لؤلؤ


يدور مسلسل لؤلؤ في اطار اجتماعي تشويقي حول قصة صعود مطربة شابة وتجسدها الفنانة مي عمر وتحلم بأن تصبح مطربة مشهورة وذلك بعد ان فقدت والدتها في سن صغير ونشأتها في ملجأ للايتام وتمر بالعديد من الصعاب والصدمات والمؤامرات بين الأشخاص التي تقابلهم في حياتها على المستوى الفني والشخصي.

أبطال وصناع مسلسل لؤلؤ

- مي عمر
- أحمد زاهر
- هيدي كرم
- إدوارد
- نجلاء بدر
- نيرمين الفقي
- عماد زيادة
- سلوى عثمان
- محمد الشرنوبي
- هدير عبد الناصر
- حمدي هيكل

والعمل من تأليف مي عمر وقصة وسيناريو محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، واشرف على الإخراج والسناريو المخرج محمد سامي.

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