تشريح جثة سائق «توك توك» عثر عليها بمنطقة زراعية فى الصف

قررت النيابة العامة بالجيزة، تشريح جثة سائق "توك توك" تم العثور على جثته بمنطقة زراعية فى إحدى قرى الصف؛ وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص به؛ للوقوف على ظروف وملابسات مقتله، كما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ظروفها، وتحديد هوية مرتكبى الجريمة، تمهيدًا لاصدار أمر بضبطهم وإحضارهم.وتلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص بإحدى قرى مركز الصف، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، أن الجثة لسائق توك توك، تم قتله نتيجة الاعتداء عليه بألة حادة، مما أسفر عن إصابته بأنحاء جسده.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. وجاري تكثيف التحريات لكشف هوية المتهم، وباشرت النيابة المختصة التحقيقات.