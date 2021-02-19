ضبط متهم بإنشاء صفحة مزيفة لـ«مباحث الإنترنت» على «فيس بوك»

رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام أحد الأشخاص بإنشاء صفحة تحت مسمى «الجهاز القومي لمباحث الإنترنت لكشف النصابين ومنتحلين شخصيات وهمية»، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ونشر العديد من المشاركات والتحدث مع المواطنين بصفة مباحث الإنترنت.بتكثيف التحريات وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة نجع حماد بقنا.وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن قنا، أمكن ضبطه، وعثر بحوزته على هاتف محمول مستخدم في ارتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المشاركات المشار إليها، كما تبين تواصله مع عدد من المواطنين منتحلًا الصفة المشار إليها، وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة.يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المعلوماتية المُستحدثة وملاحقة وضبط مرتكبيها.