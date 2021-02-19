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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط مالك محل يبيع «ريسيفرات» لفك القنوات المشفرة

الجمعة 19/فبراير/2021 - 01:39 م
جريدة الدستور
مريم جبل- عمرو المزيدى
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أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، قيام مالك ومدير محل لبيع أجهزة الريسيفر بمحافظة الشرقية، بإدارة المحل لبيع أجهزة ريسيفر لفك القنوات الفضائية المشفرة غير مصرح بتداولها، بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المحل المشار إليه، وأمكن ضبط المتهم حال إدارته لنشاطه، وعثر بداخل المحل على 206 أجهزه ريسيفر مجهزة لفتح القنوات الفضائية المشفرة، 50 قطعة لانة تستخدم للتوصيل بالأجهزة لفك الشفرات عن طريق الاتصال بالإنترنت، وحدة معالجة مركزية تستخدم على الأجهزة، راوتر للاتصال بالإنترنت.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الفحص والتفتيش اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بقصد تحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، وكذا جرائم القرصنة في مجال البرمجيات والبث الفضائي.


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